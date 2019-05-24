Подростки с акне во взрослой жизни чаще добиваются успеха





К такому выводу пришли сотрудники Университетов Болл-Стейт и Эмори (США), опираясь на результаты масштабного исследования. Специалисты проанализировали данные двухэтапной научной работы по вопросам акне у подростков, проводившейся в 1994-1995 годах с участием 90 000 учеников 7-12 классов, и в 2007-2008 годах - с 15 000 школьников.Выяснилось, старшеклассники с проблемной кожей чувствуют себя не особо привлекательными, имеют низкую самооценку, испытывают трудности в общении со сверстниками, более подвержены риску депрессии. По мнению экспертов, из-за этого подростки избегают компаний и больше времени уделяют учебе, что становится полезным в будущем.Особенно ярко выраженную связь между прыщами на лице и успехом во взрослой жизни специалисты заметили у женщин. Психологическое воздействие из-за наличия акне для девушек более весомо, поскольку общество, считают ученые, измеряет их «социальную ценность» уровнем физической привлекательности.