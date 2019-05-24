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Подростки с акне во взрослой жизни чаще добиваются успеха

Подростки с акне, заявили специалисты, лучше учатся в школе и чаще своих сверстников, не имеющих проблем с кожей, получают высшее образование. Знания помогают им во взрослой жизни добиваться успехов.
Подростки с акне во взрослой жизни чаще добиваются успеха

К такому выводу пришли сотрудники Университетов Болл-Стейт и Эмори (США), опираясь на результаты масштабного исследования. Специалисты проанализировали данные двухэтапной научной работы по вопросам акне у подростков, проводившейся в 1994-1995 годах с участием 90 000 учеников 7-12 классов, и в 2007-2008 годах - с 15 000 школьников.

Выяснилось, старшеклассники с проблемной кожей чувствуют себя не особо привлекательными, имеют низкую самооценку, испытывают трудности в общении со сверстниками, более подвержены риску депрессии. По мнению экспертов, из-за этого подростки избегают компаний и больше времени уделяют учебе, что становится полезным в будущем.

Особенно ярко выраженную связь между прыщами на лице и успехом во взрослой жизни специалисты заметили у женщин. Психологическое воздействие из-за наличия акне для девушек более весомо, поскольку общество, считают ученые, измеряет их «социальную ценность» уровнем физической привлекательности.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:39

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