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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала дочь Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Экс-участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала свежую фотографию телеведущей передачи «Секрет на миллион» Леры Кудрявцовой. Длинноволосая красавица назвала 9-месячную наследницу знаменитости и российского спортсмена «сладкой булочкой».
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала дочь Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Не секрет, что на днях ведущая телепрограмм «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева отметила свои 48-е именины. Праздновать день рождения телезвезда решила в Майами, куда в компании своего любимого супруга Игоря Макарова и маленькой дочери улетела несколько дней назад.

На отдыхе Кудрявцева продолжила активно пользоваться социальными сетями и делиться с преданными поклонниками яркими фотографиями, видеозаписями и Stories. Более того, на некоторых свежих снимках Леры она запечатлена в компании своей младшей наследницы Марии. Напомним, что в конце лета девочка отпразднует свой первый день рождение.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала дочь Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Вчера Лера разместила у себя на страничке серию кадров, на которых она запечатлена с мужем и дочерью. Правда, лицо малышки телеведущая поспешила прикрыть сердечками. Однако это не помешало звездным друзьям Кудрявцевой оставить под ее публикацией многочисленные восторженные комментарии.

К слову, одной из первых поспешила оставить свой комментарий звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая назвала 9-месячную дочь Кудрявцевой «сладкой булочкой».

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала дочь Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Стоит отметить, что сама телеведущая программы «Секрет на миллион» никак не отреагировала на высказывания своих коллег.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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