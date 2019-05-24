Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала дочь Леры Кудрявцевой «сладкой булочкой»

Не секрет, что на днях ведущая телепрограмм «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева отметила свои 48-е именины. Праздновать день рождения телезвезда решила в Майами, куда в компании своего любимого супруга Игоря Макарова и маленькой дочери улетела несколько дней назад.На отдыхе Кудрявцева продолжила активно пользоваться социальными сетями и делиться с преданными поклонниками яркими фотографиями, видеозаписями и Stories. Более того, на некоторых свежих снимках Леры она запечатлена в компании своей младшей наследницы Марии. Напомним, что в конце лета девочка отпразднует свой первый день рождение.Вчера Лера разместила у себя на страничке серию кадров, на которых она запечатлена с мужем и дочерью. Правда, лицо малышки телеведущая поспешила прикрыть сердечками. Однако это не помешало звездным друзьям Кудрявцевой оставить под ее публикацией многочисленные восторженные комментарии.К слову, одной из первых поспешила оставить свой комментарий звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая назвала 9-месячную дочь Кудрявцевой «сладкой булочкой».Стоит отметить, что сама телеведущая программы «Секрет на миллион» никак не отреагировала на высказывания своих коллег.