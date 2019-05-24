АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4 не получит более мощный двигатель

Ценители Lada 4x4 посредством специальных изданий решили разузнать у “АвтоВАЗа”, почему культовый автомобиль не оснащают более мощным двигателем. Выяснилось, что такое решение даже не обсуждаются из-за того, что будет нарушен баланс ходовых качеств, мощности и комфорта.
В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4 не получит более мощный двигатель

Комментарий по поводу модельного ряда появился на портале “Лада.онлайн”. В “АвтоВАЗ” ответили, что теперешний вариант оснащения Lada 4x4 - оптимален и обусловлен эволюцией модели, которая выпускается с 1977 года. В начале ВАЗ 2121 выпускали с двигателем объемом 1,6 литров, теперь выпускают с 1,7-литровым силовым агрегатом.

Для того, чтобы модель могла нормально функционировать с более мощным мотором, необходимо переделать множество узлов Lada 4x4, кузов, подвеску, тормоза и трансмиссию. Этот вариант “АвтоВАЗ” не рассматривает, хотя известно, что производитель работает над новым поколением внедорожника.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 08:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала
В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4
Стефания Маликова сходила в театр с
Вика Романец: «Мне не интересно пиарить
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла
Альбина Джанабаева едва не пропустила
Ольга Орлова и Ксения Бородина получили
Антон Гусев намерен судиться с Женей
Смартфон Samsung Galaxy A70S станет
Медики рассказали, как полезен отпуск
Станислав Садальский назвал магазинную
Британские ученые увидели связь между
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней
Власти Чили собираются запретить
Анастасия Волочкова в домашнем офисе
Диетологи выяснили, что сыр и мясо
Специалисты сравнили эффективность и
В Мексике над вулканом Попокатепетль
«Наслаждаемся нежностью»: Анастасия
Учёные стали на шаг ближе к разгадке
Специалисты дали шесть советов, как
В Сети обнародовали трейлер нового
Эксперты перечислили способы избавления
В Канаде обнаружили самую древнюю
«Срочно на операцию!»: Пластический
В Amazon ведут разработку девайса,
«Проели квартиру!»: Иосиф Пригожин
Элтону Джону запретили демонтировать
Ученые узнали больше о жизни
Просмотреть все новости