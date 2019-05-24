В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4 не получит более мощный двигатель





Комментарий по поводу модельного ряда появился на портале “Лада.онлайн”. В “АвтоВАЗ” ответили, что теперешний вариант оснащения Lada 4x4 - оптимален и обусловлен эволюцией модели, которая выпускается с 1977 года. В начале ВАЗ 2121 выпускали с двигателем объемом 1,6 литров, теперь выпускают с 1,7-литровым силовым агрегатом.Для того, чтобы модель могла нормально функционировать с более мощным мотором, необходимо переделать множество узлов Lada 4x4, кузов, подвеску, тормоза и трансмиссию. Этот вариант “АвтоВАЗ” не рассматривает, хотя известно, что производитель работает над новым поколением внедорожника.