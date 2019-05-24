В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4 не получит более мощный двигатель
Ценители Lada 4x4 посредством специальных изданий решили разузнать у “АвтоВАЗа”, почему культовый автомобиль не оснащают более мощным двигателем. Выяснилось, что такое решение даже не обсуждаются из-за того, что будет нарушен баланс ходовых качеств, мощности и комфорта.
Комментарий по поводу модельного ряда появился на портале “Лада.онлайн”. В “АвтоВАЗ” ответили, что теперешний вариант оснащения Lada 4x4 - оптимален и обусловлен эволюцией модели, которая выпускается с 1977 года. В начале ВАЗ 2121 выпускали с двигателем объемом 1,6 литров, теперь выпускают с 1,7-литровым силовым агрегатом.
Для того, чтобы модель могла нормально функционировать с более мощным мотором, необходимо переделать множество узлов Lada 4x4, кузов, подвеску, тормоза и трансмиссию. Этот вариант “АвтоВАЗ” не рассматривает, хотя известно, что производитель работает над новым поколением внедорожника.
Комментарий по поводу модельного ряда появился на портале “Лада.онлайн”. В “АвтоВАЗ” ответили, что теперешний вариант оснащения Lada 4x4 - оптимален и обусловлен эволюцией модели, которая выпускается с 1977 года. В начале ВАЗ 2121 выпускали с двигателем объемом 1,6 литров, теперь выпускают с 1,7-литровым силовым агрегатом.
Для того, чтобы модель могла нормально функционировать с более мощным мотором, необходимо переделать множество узлов Lada 4x4, кузов, подвеску, тормоза и трансмиссию. Этот вариант “АвтоВАЗ” не рассматривает, хотя известно, что производитель работает над новым поколением внедорожника.
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 08:05