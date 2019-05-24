Стефания Маликова сходила в театр с "любимым человеком"

Маликовой очень понравилась постановка «Дуэль» с «шикарным» Дмитрием Назаровым, представленная на малой сцене МХТ. Как отметила наследница музыканта в подписи к фото, где запечатлена на освещенной разноцветными гирляндами улице, на спектакле она побывала в компании любимого человека.На снимке нового бойфренда Маликовой нет, поэтому поклонникам остается только догадываться, кто покорил ее юное сердце. Фолловеры заметили, как лучезарно улыбается дочь композитора и «буквально светиться от любви». Наследница Дмитрия Маликова в январе разорвала отношения с сыном миллиардера Владимира Груздева Леонидом, хотя многие пророчили им свадьбу.