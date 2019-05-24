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Стефания Маликова сходила в театр с "любимым человеком"

Стефания Маликова поделилась в Instagram-микроблоге фотографиями, сделанными на ночной улице после посещения театра. 19-летняя дочь известного композитора намекнула, что смотрела спектакль со своим возлюбленным.
Стефания Маликова сходила в театр с "любимым человеком"

Маликовой очень понравилась постановка «Дуэль» с «шикарным» Дмитрием Назаровым, представленная на малой сцене МХТ. Как отметила наследница музыканта в подписи к фото, где запечатлена на освещенной разноцветными гирляндами улице, на спектакле она побывала в компании любимого человека.
Стефания Маликова сходила в театр с "любимым человеком"

На снимке нового бойфренда Маликовой нет, поэтому поклонникам остается только догадываться, кто покорил ее юное сердце. Фолловеры заметили, как лучезарно улыбается дочь композитора и «буквально светиться от любви». Наследница Дмитрия Маликова в январе разорвала отношения с сыном миллиардера Владимира Груздева Леонидом, хотя многие пророчили им свадьбу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:50

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