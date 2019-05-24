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Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома называют принцессу Шарлотту «милашкой»

Кенсингтонский дворец обнародовал видео, снятое на прогулке семьи принца Уильяма в дизайнерском саду его супруги Кейт Миддлтон. Интернет-пользователи обратили внимание, как герцог Кембриджский обращается к дочери. Он назвал принцессу Шарлотту «mignonette».
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома называют принцессу Шарлотту «милашкой»

Поклонники королевского семейства стразу же стали рассуждать, что может означать это слово. Часть фолловеров считает, принц Уильям назвал дочь «милашкой» на французский манер или «резедой». Некоторым послышалось, что герцог Кембриджский произнес «millionaire» («миллионерша»). Многие интернет-пользователи в контексте кадров, где наследник британского престола качается на необычных качелях в дизайнерском саду, уверены, он спросил у принцессы Шарлотты: «Been on here?», то есть «Была здесь?».
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома называют принцессу Шарлотту «милашкой»

Дочь герцога и герцогини Кембриджской имеет еще одно домашнее прозвище. Однажды на прогулке Кейт Миддлтон назвала наследницу трогательным именем Лотти.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:30

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