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Вика Романец: «Мне не интересно пиарить Фекалову»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец отказалась комментировать поведение своей бывшей приятельницы Евгении Феофилактовой. По мнению длинноволосой красавицы, все истории, в центре которых находится имя бывшей жены ее возлюбленного Антона Гусева, «скучные».

Вика Романец: «Мне не интересно пиарить Фекалову»

Скандал между Гусевым и Феофилактовой продолжает набирать обороты. А все потому, что Евгения во всеуслышание рассказывает журналистам, что якобы Антон не платит алименты на их общего наследника 6-летнего Даниэля. Также блондинка указывает на то, что вместо выполнения своего долга бывший супруг только и знает, как кататься за границу и проводить время, спуская огромные суммы денег на себя и свою новую жену.

Впрочем, в разладе между Феофилактовой и Гусевым появился неожиданный поворот. Дело в том, что в него совершенно непонятным образом попала Виктория Романец, которая, несмотря на то, что и отказалась комментировать ситуацию с бывшей приятельницей, все-таки умудрилась обидеть Евгению, сравнив ее с фекалиями, сообщает Dom2Life.

Вика Романец: «Мне не интересно пиарить Фекалову»

«Мне не интересно пиарить Фекалову, скучная история», - заявила Романец журналистам.

К слову, пользователи Сети уверены, что совсем скоро межу Романец и Феофилактовой в очередной раз начнется «война», масштабы которой могут быть катастрофическими. Ведь, как стало известно, Гусев планирует подать в суд на экс-избранницу за то, что она «приписывает» ему баснословные долги в размере 550 тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:31

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