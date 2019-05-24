Вика Романец: «Мне не интересно пиарить Фекалову»
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец отказалась комментировать поведение своей бывшей приятельницы Евгении Феофилактовой. По мнению длинноволосой красавицы, все истории, в центре которых находится имя бывшей жены ее возлюбленного Антона Гусева, «скучные».
Скандал между Гусевым и Феофилактовой продолжает набирать обороты. А все потому, что Евгения во всеуслышание рассказывает журналистам, что якобы Антон не платит алименты на их общего наследника 6-летнего Даниэля. Также блондинка указывает на то, что вместо выполнения своего долга бывший супруг только и знает, как кататься за границу и проводить время, спуская огромные суммы денег на себя и свою новую жену.
Впрочем, в разладе между Феофилактовой и Гусевым появился неожиданный поворот. Дело в том, что в него совершенно непонятным образом попала Виктория Романец, которая, несмотря на то, что и отказалась комментировать ситуацию с бывшей приятельницей, все-таки умудрилась обидеть Евгению, сравнив ее с фекалиями, сообщает Dom2Life.
К слову, пользователи Сети уверены, что совсем скоро межу Романец и Феофилактовой в очередной раз начнется «война», масштабы которой могут быть катастрофическими. Ведь, как стало известно, Гусев планирует подать в суд на экс-избранницу за то, что она «приписывает» ему баснословные долги в размере 550 тысяч рублей.
Скандал между Гусевым и Феофилактовой продолжает набирать обороты. А все потому, что Евгения во всеуслышание рассказывает журналистам, что якобы Антон не платит алименты на их общего наследника 6-летнего Даниэля. Также блондинка указывает на то, что вместо выполнения своего долга бывший супруг только и знает, как кататься за границу и проводить время, спуская огромные суммы денег на себя и свою новую жену.
Впрочем, в разладе между Феофилактовой и Гусевым появился неожиданный поворот. Дело в том, что в него совершенно непонятным образом попала Виктория Романец, которая, несмотря на то, что и отказалась комментировать ситуацию с бывшей приятельницей, все-таки умудрилась обидеть Евгению, сравнив ее с фекалиями, сообщает Dom2Life.
«Мне не интересно пиарить Фекалову, скучная история», - заявила Романец журналистам.
К слову, пользователи Сети уверены, что совсем скоро межу Романец и Феофилактовой в очередной раз начнется «война», масштабы которой могут быть катастрофическими. Ведь, как стало известно, Гусев планирует подать в суд на экс-избранницу за то, что она «приписывает» ему баснословные долги в размере 550 тысяч рублей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:31