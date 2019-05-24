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Звезда «Дома-2» Лера Фрост заявила, что ведущая не должна быть «хабалкой»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост, по мнению фанатов, завуалировано высказалась в адрес Юлии Ефременковой. По мнению знаменитости, телеведущие «Дома-2» не должны встречаться с подопечными.

Звезда «Дома-2» Лера Фрост заявила, что ведущая не должна быть «хабалкой»

Ни для кого не является секретом, что не так давно руководство телестройки приняло весьма неожиданное решение – пригласить Фрост на должность ведущей нового проекта. Известно и то, что съемочный процесс будет проходить только на Сейшельских островах, а это значит, что Лере придется каждый день видеться с Ефременковой, которая сейчас выполняет обязанности ведущей «Острова любви».

Стоит отметить, что пользователи с нетерпением ждут, когда же девушки встретятся, ведь если раньше они были чуть ли не лучшими приятельницами, то сейчас стали врагами. Буквально каждый день Ефременкова и Фрост «поливают» друг друга грязью, указывая на эскортное прошлое своей соперницы.

Звезда «Дома-2» Лера Фрост заявила, что ведущая не должна быть «хабалкой»

Недавно Лера вновь подняла тему поведения Юлии на реалити-шоу. Отвечая на вопросы подписчиков, Фрост, заявила, что ведущим не подобает встречаться с подопечными. Фанаты считают, что фраза адресована Ефременковой.

По мнению звезды «Дома-2», есть герои телестройки, которым удается вырасти из простых участников, а есть те, кто остается в этой роли.

«У ведущих должна быть выдержка. Не подобает ведущей, вести себя, как хабалка», - подчеркнула Фрост.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:32

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