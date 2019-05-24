Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла свой интернет-магазин
Одна из самых ярких бывших участниц телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес открыла собственный интернет-магазин. По словам длинноволосой красавицы, ее магазин покорит всех клиентов не только качественным товаром, но и сервисом.
На днях Мусульбес исполнила свою давнюю мечту. Как утверждает Татьяна, она очень долго не могла отыскать тот самый «лучший магазин», который будет иметь лучшее качество на инстаграм платформе. И вот этот день настал.
Также Татьяна поспешила порадовать преданных поклонниц приятным сюрпризом и сообщила, что при первом заказе клиент получит скидку в размере 15% на чек.
Нужно сказать, что эта новость очень порадовала подписчиков Мусульбес. По мнению фолловеров, экс-участнице «Дома-2» давно нужно было выделить время для того, чтобы заняться развитием собственного бизнеса.
К слову, внимательным интернет-пользователям удалось выяснить, что интернет-магазин, который Мусульбес сейчас выдает за свой, уже существует больше 2-х лет и у него есть еще одна владелица.
На днях Мусульбес исполнила свою давнюю мечту. Как утверждает Татьяна, она очень долго не могла отыскать тот самый «лучший магазин», который будет иметь лучшее качество на инстаграм платформе. И вот этот день настал.
«Мои дорогие! Давно вы ждали открытия моего интернет шопа! И вот этот день настал!!! Тадааааам», - написала звезда «Дома-2» в личном микроблоге.
Также Татьяна поспешила порадовать преданных поклонниц приятным сюрпризом и сообщила, что при первом заказе клиент получит скидку в размере 15% на чек.
Нужно сказать, что эта новость очень порадовала подписчиков Мусульбес. По мнению фолловеров, экс-участнице «Дома-2» давно нужно было выделить время для того, чтобы заняться развитием собственного бизнеса.
«Танечка, поздравляю тебя! Ты большая умничка! Я всегда верила в тебя!», «Мусульбес, молодец! А я то думаю, когда ты уже чем-то займешься. Давно, кстати, пора!», «Тань, а ты сама открыла магазин или взяла себе в партнеры Пинчук? Она же вроде твоя лучшая подруга», - продолжают писать в Сети.
К слову, внимательным интернет-пользователям удалось выяснить, что интернет-магазин, который Мусульбес сейчас выдает за свой, уже существует больше 2-х лет и у него есть еще одна владелица.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:22