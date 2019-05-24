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Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла свой интернет-магазин

Одна из самых ярких бывших участниц телестройки «Дом-2» Татьяна Мусульбес открыла собственный интернет-магазин. По словам длинноволосой красавицы, ее магазин покорит всех клиентов не только качественным товаром, но и сервисом.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла свой интернет-магазин

На днях Мусульбес исполнила свою давнюю мечту. Как утверждает Татьяна, она очень долго не могла отыскать тот самый «лучший магазин», который будет иметь лучшее качество на инстаграм платформе. И вот этот день настал.

«Мои дорогие! Давно вы ждали открытия моего интернет шопа! И вот этот день настал!!! Тадааааам», - написала звезда «Дома-2» в личном микроблоге.

Также Татьяна поспешила порадовать преданных поклонниц приятным сюрпризом и сообщила, что при первом заказе клиент получит скидку в размере 15% на чек.

Нужно сказать, что эта новость очень порадовала подписчиков Мусульбес. По мнению фолловеров, экс-участнице «Дома-2» давно нужно было выделить время для того, чтобы заняться развитием собственного бизнеса.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла свой интернет-магазин

«Танечка, поздравляю тебя! Ты большая умничка! Я всегда верила в тебя!», «Мусульбес, молодец! А я то думаю, когда ты уже чем-то займешься. Давно, кстати, пора!», «Тань, а ты сама открыла магазин или взяла себе в партнеры Пинчук? Она же вроде твоя лучшая подруга», - продолжают писать в Сети.

К слову, внимательным интернет-пользователям удалось выяснить, что интернет-магазин, который Мусульбес сейчас выдает за свой, уже существует больше 2-х лет и у него есть еще одна владелица.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:22

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