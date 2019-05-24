АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Антон Гусев намерен судиться с Женей Феофилактовой за то, что она «приписывает» ему долги в размере 550 тысяч

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев планирует судиться с экс-возлюбленной Евгенией Феофилактовой за то, что она оболгала его на всю страну. По словам бизнесмена, он ежемесячно высылает блондинке деньги на сына, поэтому не понимает, как юристы могли организовать запрет на выезд за границу.
Антон Гусев намерен судиться с Женей Феофилактовой за то, что она «приписывает» ему долги в размере 550 тысяч

На днях Феофилактова принялась во всеуслышание заявлять, что ее бывший супруг на самом деле не платит алименты на их 6-летнего наследника Даниэля. По словам Евгении, на сегодняшний день Антон ей задолжал суму в размере 550 тысяч рублей.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Гусевым, в котором он заявил, что намерен судиться с Феофилактовой за то, что она оболгала его на всю Россию. Как утверждает Антон, у него сохранились банковские чеки, которые доказывают, что ежемесячно Женя получала на счет не 14600, как было заявлено судом, а 20 тысяч рублей.

«После всего этого я напишу заявление, чтобы мне в будущем отправляли отчет, на ребенка ли тратятся мои деньги!» - заявил экс-участник «Дома-2».


Антон Гусев намерен судиться с Женей Феофилактовой за то, что она «приписывает» ему долги в размере 550 тысяч

Кроме того выяснилось, что из-за долгов, которые «повесила» на Гусева его бывшая жена, Антону выдали запрет на выезд за рубеж. По словам звезды «Дома-2», он приобрел путевки в Турцию, однако отправиться в путешествие так и не смог. Сейчас мужчина винит во всем Феофилактову, ведь из-за ее вранья о баснословных долгах, у него сорвался отдых с любимой супругой, пишет Dom2Life.

«Я буду писать заявление о том, чтобы ее юристы оплатили мне все издержки за отдых в Турции – 300 тысяч рублей!» - добавил Гусев.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала
В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4
Стефания Маликова сходила в театр с
Вика Романец: «Мне не интересно пиарить
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла
Альбина Джанабаева едва не пропустила
Ольга Орлова и Ксения Бородина получили
Антон Гусев намерен судиться с Женей
Смартфон Samsung Galaxy A70S станет
Медики рассказали, как полезен отпуск
Станислав Садальский назвал магазинную
Британские ученые увидели связь между
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней
Власти Чили собираются запретить
Анастасия Волочкова в домашнем офисе
Диетологи выяснили, что сыр и мясо
Специалисты сравнили эффективность и
В Мексике над вулканом Попокатепетль
«Наслаждаемся нежностью»: Анастасия
Учёные стали на шаг ближе к разгадке
Специалисты дали шесть советов, как
В Сети обнародовали трейлер нового
Эксперты перечислили способы избавления
В Канаде обнаружили самую древнюю
«Срочно на операцию!»: Пластический
В Amazon ведут разработку девайса,
«Проели квартиру!»: Иосиф Пригожин
Элтону Джону запретили демонтировать
Ученые узнали больше о жизни
Просмотреть все новости