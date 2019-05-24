Антон Гусев намерен судиться с Женей Феофилактовой за то, что она «приписывает» ему долги в размере 550 тысяч

«После всего этого я напишу заявление, чтобы мне в будущем отправляли отчет, на ребенка ли тратятся мои деньги!» - заявил экс-участник «Дома-2».

«Я буду писать заявление о том, чтобы ее юристы оплатили мне все издержки за отдых в Турции – 300 тысяч рублей!» - добавил Гусев.



