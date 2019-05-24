Антон Гусев намерен судиться с Женей Феофилактовой за то, что она «приписывает» ему долги в размере 550 тысяч
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев планирует судиться с экс-возлюбленной Евгенией Феофилактовой за то, что она оболгала его на всю страну. По словам бизнесмена, он ежемесячно высылает блондинке деньги на сына, поэтому не понимает, как юристы могли организовать запрет на выезд за границу.
На днях Феофилактова принялась во всеуслышание заявлять, что ее бывший супруг на самом деле не платит алименты на их 6-летнего наследника Даниэля. По словам Евгении, на сегодняшний день Антон ей задолжал суму в размере 550 тысяч рублей.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Гусевым, в котором он заявил, что намерен судиться с Феофилактовой за то, что она оболгала его на всю Россию. Как утверждает Антон, у него сохранились банковские чеки, которые доказывают, что ежемесячно Женя получала на счет не 14600, как было заявлено судом, а 20 тысяч рублей.
Кроме того выяснилось, что из-за долгов, которые «повесила» на Гусева его бывшая жена, Антону выдали запрет на выезд за рубеж. По словам звезды «Дома-2», он приобрел путевки в Турцию, однако отправиться в путешествие так и не смог. Сейчас мужчина винит во всем Феофилактову, ведь из-за ее вранья о баснословных долгах, у него сорвался отдых с любимой супругой, пишет Dom2Life.
На днях Феофилактова принялась во всеуслышание заявлять, что ее бывший супруг на самом деле не платит алименты на их 6-летнего наследника Даниэля. По словам Евгении, на сегодняшний день Антон ей задолжал суму в размере 550 тысяч рублей.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Гусевым, в котором он заявил, что намерен судиться с Феофилактовой за то, что она оболгала его на всю Россию. Как утверждает Антон, у него сохранились банковские чеки, которые доказывают, что ежемесячно Женя получала на счет не 14600, как было заявлено судом, а 20 тысяч рублей.
«После всего этого я напишу заявление, чтобы мне в будущем отправляли отчет, на ребенка ли тратятся мои деньги!» - заявил экс-участник «Дома-2».
Кроме того выяснилось, что из-за долгов, которые «повесила» на Гусева его бывшая жена, Антону выдали запрет на выезд за рубеж. По словам звезды «Дома-2», он приобрел путевки в Турцию, однако отправиться в путешествие так и не смог. Сейчас мужчина винит во всем Феофилактову, ведь из-за ее вранья о баснословных долгах, у него сорвался отдых с любимой супругой, пишет Dom2Life.
«Я буду писать заявление о том, чтобы ее юристы оплатили мне все издержки за отдых в Турции – 300 тысяч рублей!» - добавил Гусев.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:57