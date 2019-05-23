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В Мексике над вулканом Попокатепетль сняли на камеру два НЛО

Очевидцы сняли на камеру в Мексике, как два НЛО пролетают над жерлом Вулкана Попокатепетль. Известный уфолог Скотт Уоринг считает эту активностью неслучайно.
В Мексике над вулканом Попокатепетль сняли на камеру два НЛО

Скотт Уоринг прокомментировал недавнее явление, замеченное в Мексике. В Сеть попал видеоролик, демонстрирующий, как над вулканом Попокатепетль пролетели два НЛО различной формы. Первое было пятиугольным диском, а второе выглядело, как овал, являясь более крупным телом. По приблизительным оценкам, оно было в диаметре почти как жерло вулкана, лишь на 30% уступая его размеру. На видео можно рассмотреть, что оба предполагаемых летающих корабля пришельцев совершали сложные манёвры, а в какой-то момент сблизились, направляясь на встречу друг другу. Эксперт уверен, действия пришельцев неслучайны, вероятно, они осуществляли высадку экипажа или сбрасывали груз. Независимый учёный не исключает возможности существования под вулканом инопланетной базы, о чём неоднократно писали и его коллеги, но найти её не представляется возможным, поскольку она расположена на глубине 10 километров.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на обнародованный видеоролик. Одни убеждены, что в объектив камеры попало неопровержимое доказательство существования инопланетян, другие более скептически относятся к свидетельствам. По их мнению, очевидцы запечатлели зонды учёных, следящих за активностью Попокатепетль или некие погодные явления. Не исключено, считают они, и намеренное введение в заблуждение общественности. Есть же и альтернативная версия, указывающая, что в мексиканском небе летали космические люминесцентные животные.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:30

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