В Мексике над вулканом Попокатепетль сняли на камеру два НЛО





Скотт Уоринг прокомментировал недавнее явление, замеченное в Мексике. В Сеть попал видеоролик, демонстрирующий, как над вулканом Попокатепетль пролетели два НЛО различной формы. Первое было пятиугольным диском, а второе выглядело, как овал, являясь более крупным телом. По приблизительным оценкам, оно было в диаметре почти как жерло вулкана, лишь на 30% уступая его размеру. На видео можно рассмотреть, что оба предполагаемых летающих корабля пришельцев совершали сложные манёвры, а в какой-то момент сблизились, направляясь на встречу друг другу. Эксперт уверен, действия пришельцев неслучайны, вероятно, они осуществляли высадку экипажа или сбрасывали груз. Независимый учёный не исключает возможности существования под вулканом инопланетной базы, о чём неоднократно писали и его коллеги, но найти её не представляется возможным, поскольку она расположена на глубине 10 километров.Пользователи Сети по-разному отреагировали на обнародованный видеоролик. Одни убеждены, что в объектив камеры попало неопровержимое доказательство существования инопланетян, другие более скептически относятся к свидетельствам. По их мнению, очевидцы запечатлели зонды учёных, следящих за активностью Попокатепетль или некие погодные явления. Не исключено, считают они, и намеренное введение в заблуждение общественности. Есть же и альтернативная версия, указывающая, что в мексиканском небе летали космические люминесцентные животные.