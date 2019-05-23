«Наслаждаемся нежностью»: Анастасия Волочкова показала их с любимым кровать

«Наряды» для огромного ложе Волочкова заказывает у своего знакомого. Знаменитость представила фото, где она позирует, стоя на кровати. Одеянием балерине служит покрывало из комплекта постельного белья красного цвета, расшитого золотом. Танцовщица отметила: эти наборы из сатина приятны к телу, и им с любимым нравится проводить время в постели, «наслаждаться красотой и нежностью». «Прежде всего, друг друга», - без стеснения добавила звезда.Волочкова уже семь месяцев намекает поклонникам о возлюбленном, но не спешит представлять его. Балерина познакомилась с мужчиной своей мечты совершенно случайно на одной из деловых встреч. Знаменитость и молодой человек были очарованы друг другом, и между ними сразу же вспыхнул страстный роман. Избранник звезды переехал в особняк любимой, задаривает ее подарками и цветами. Они много времени проводят вместе, а недавно отдыхали на Мальдивах.