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В Сети обнародовали трейлер нового «Терминатора» с поседевшей Сарой Коннор

Студия 20th Century Fox опубликовала в Сети первый трейлер очередного эпизода легендарного боевика «Терминатор: Темные судьбы». На кадрах ролика представлена заметно поседевшая Сара Коннор.
В Сети обнародовали трейлер нового «Терминатора» с поседевшей Сарой Коннор

Роль этой героини по традиции исполнит Линда Хэмилтон. Перед зрителями Сара Коннор, судя по ее седым волосам, предстанет уже в зрелом возрасте. Кроме нее, поклонники боевика увидят и других знакомых всем персонажей. 71-летний Арнольд Шварцнегер, как всегда, появится в роли Т-800. Угрожающего человечеству антагониста сыграет Габриэль Луна.

Действия нового эпизода развернутся после событий, представленных в «Терминаторе 2: Судный день». Джеймс Кэмерон, снявший классическую версию картины, выступит как продюсер, а режиссером фильма станет Тим Миллер, работавший над «Дэдпулом». Киноленту выпустят студии Skydance Media и Paramount Pictures. Премьера нового «Терминатора» запланирована на октябрь 2019 года, пишет «ПолитЭксперт».



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:47

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