В Сети обнародовали трейлер нового «Терминатора» с поседевшей Сарой Коннор
Студия 20th Century Fox опубликовала в Сети первый трейлер очередного эпизода легендарного боевика «Терминатор: Темные судьбы». На кадрах ролика представлена заметно поседевшая Сара Коннор.
Роль этой героини по традиции исполнит Линда Хэмилтон. Перед зрителями Сара Коннор, судя по ее седым волосам, предстанет уже в зрелом возрасте. Кроме нее, поклонники боевика увидят и других знакомых всем персонажей. 71-летний Арнольд Шварцнегер, как всегда, появится в роли Т-800. Угрожающего человечеству антагониста сыграет Габриэль Луна.
Действия нового эпизода развернутся после событий, представленных в «Терминаторе 2: Судный день». Джеймс Кэмерон, снявший классическую версию картины, выступит как продюсер, а режиссером фильма станет Тим Миллер, работавший над «Дэдпулом». Киноленту выпустят студии Skydance Media и Paramount Pictures. Премьера нового «Терминатора» запланирована на октябрь 2019 года, пишет «ПолитЭксперт».
Роль этой героини по традиции исполнит Линда Хэмилтон. Перед зрителями Сара Коннор, судя по ее седым волосам, предстанет уже в зрелом возрасте. Кроме нее, поклонники боевика увидят и других знакомых всем персонажей. 71-летний Арнольд Шварцнегер, как всегда, появится в роли Т-800. Угрожающего человечеству антагониста сыграет Габриэль Луна.
Действия нового эпизода развернутся после событий, представленных в «Терминаторе 2: Судный день». Джеймс Кэмерон, снявший классическую версию картины, выступит как продюсер, а режиссером фильма станет Тим Миллер, работавший над «Дэдпулом». Киноленту выпустят студии Skydance Media и Paramount Pictures. Премьера нового «Терминатора» запланирована на октябрь 2019 года, пишет «ПолитЭксперт».
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:47