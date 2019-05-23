Специалисты дали шесть советов, как снизить риск рака и быстро похудеть





Учёные из Великобритании дали несколько советов, как избавиться от лишнего веса. Они констатируют: желающие снизить риск рака должны похудеть, так как жировые запасы могут спровоцировать онкологию. В первую очередь специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион, сделав его более здоровым. Если же в холодильнике всё же останутся калорийные продукты, их лучше убрать на самую нижнюю полку, а ближнюю и доступную занять овощами и фруктами. Кондитерские изделия также лучше прятать от глаз. Употребление спиртных напитков тоже следует пересмотреть и чаще делать перерывы, даже если порция алкоголя не велика. Вместо них лучше пить натуральные соки, а вот от газировок лучше отказаться. Среди рекомендованных диетологами продуктов самыми полезными являются орехи, яйца, горох и греческий йогурт.Не менее важной является физическая активность. Нужно несколько минут в деть посвящать несложным упражнениям, например, приседаниям, делая во время зарядки небольшие перерывы. Тем не менее, эксперты рекомендуют не забывать и о внутреннем спокойствии. Медитации и другие духовные практики помогут снять стресс, являющийся ещё одной причиной задержки в организме лишних веществ и жировых отложений.