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Специалисты дали шесть советов, как снизить риск рака и быстро похудеть

Специалисты рассказали, как можно без особых усилий снизить риск рака и быстро похудеть. По их словам, для достижения желаемого результата человеку нужно в первую очередь проявить целеустремлённость.
Специалисты дали шесть советов, как снизить риск рака и быстро похудеть

Учёные из Великобритании дали несколько советов, как избавиться от лишнего веса. Они констатируют: желающие снизить риск рака должны похудеть, так как жировые запасы могут спровоцировать онкологию. В первую очередь специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион, сделав его более здоровым. Если же в холодильнике всё же останутся калорийные продукты, их лучше убрать на самую нижнюю полку, а ближнюю и доступную занять овощами и фруктами. Кондитерские изделия также лучше прятать от глаз. Употребление спиртных напитков тоже следует пересмотреть и чаще делать перерывы, даже если порция алкоголя не велика. Вместо них лучше пить натуральные соки, а вот от газировок лучше отказаться. Среди рекомендованных диетологами продуктов самыми полезными являются орехи, яйца, горох и греческий йогурт.

Не менее важной является физическая активность. Нужно несколько минут в деть посвящать несложным упражнениям, например, приседаниям, делая во время зарядки небольшие перерывы. Тем не менее, эксперты рекомендуют не забывать и о внутреннем спокойствии. Медитации и другие духовные практики помогут снять стресс, являющийся ещё одной причиной задержки в организме лишних веществ и жировых отложений.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:56

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