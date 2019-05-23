Эксперты перечислили способы избавления мешков под глазами





Представительницы прекрасного пола нередко сталкиваются с проблемами в виде мешков под глазами. Существует множество различных методов устранения этих недостатков, в том числе и при помощи пластической хирургии, но эксперты назвали самые простые, и в то же время действенные, оставив блефаропластику на крайний случай.В первую очередь специалисты планируют разобраться с причиной возникновения мешков под глазами. В некоторых случаях причина кроется в неправильном уходе за кожей, а иногда нежелательные припухлости век могут быть связаны с аллергической реакцией на косметику или другие вещества. Если различные методы борьбы не приносят эффекта, нужно обратиться к врачу. Чаще же могут помочь народные методы. В первую очередь нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него слишком солёные продукты и алкоголь, так как они задерживают влагу в организме. В таком случае нужно пить больше простой воды. Также можно использовать кусочки льда, протирая ими кожу. Чтобы избежать повреждения сосудов, следует оборачивать лёд в ткань. Важно также высыпаться, поскольку недостаточный сон провоцирует отёки.Если же обыкновенные способы не оказывают положительного действия, нужно пройти осмотр у врача и выяснить, не является ли припухлость аллергической реакцией. Можно также использовать маски, но они не должны быть грубого помола, а иногда их можно заменить пакетиками с чаем, но только в случае, если нужно убрать временный отёк, если же речь идёт о возрастном эффекте, этот способ не поможет. Более действенным является лимфодренаж, но эта процедура имеет противопоказания, и перед её проведением нужно посоветоваться с медиками.