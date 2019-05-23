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Эксперты перечислили способы избавления мешков под глазами

Эксперты рассказали, как можно избавиться от мешков под глазами. Специалисты перечислили способы, которые доступны каждой женщине.
Эксперты перечислили способы избавления мешков под глазами

Представительницы прекрасного пола нередко сталкиваются с проблемами в виде мешков под глазами. Существует множество различных методов устранения этих недостатков, в том числе и при помощи пластической хирургии, но эксперты назвали самые простые, и в то же время действенные, оставив блефаропластику на крайний случай.

В первую очередь специалисты планируют разобраться с причиной возникновения мешков под глазами. В некоторых случаях причина кроется в неправильном уходе за кожей, а иногда нежелательные припухлости век могут быть связаны с аллергической реакцией на косметику или другие вещества. Если различные методы борьбы не приносят эффекта, нужно обратиться к врачу. Чаще же могут помочь народные методы. В первую очередь нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него слишком солёные продукты и алкоголь, так как они задерживают влагу в организме. В таком случае нужно пить больше простой воды. Также можно использовать кусочки льда, протирая ими кожу. Чтобы избежать повреждения сосудов, следует оборачивать лёд в ткань. Важно также высыпаться, поскольку недостаточный сон провоцирует отёки.

Если же обыкновенные способы не оказывают положительного действия, нужно пройти осмотр у врача и выяснить, не является ли припухлость аллергической реакцией. Можно также использовать маски, но они не должны быть грубого помола, а иногда их можно заменить пакетиками с чаем, но только в случае, если нужно убрать временный отёк, если же речь идёт о возрастном эффекте, этот способ не поможет. Более действенным является лимфодренаж, но эта процедура имеет противопоказания, и перед её проведением нужно посоветоваться с медиками.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:37

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