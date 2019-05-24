Альбина Джанабаева едва не пропустила Каннский фестиваль из-за безответственного стилиста

Артистка пригласила «модного» стилиста «собрать» ее к первому выходу на красную дорожку фестиваля в Каннах. Известный мастер согласился за определенную плату заняться подготовкой певицы, но подвел ее. Джанабаеву возмущает, что сейчас многие стремятся к сотрудничеству с «раскрученными блогерами», в погоне за рейтингами забывая о чести, совести и деловом отношении. Знаменитость призвала подписчиков не доверять картинкам и проверять репутацию человека, которому намерены поручить ответственное дело.Джанабаева отметила: несмотря на случившуюся с ней неприятность, она отправилась в Канны. Певица прекрасно обошлась без помощи «модного» стилиста и собралась к мероприятию самостоятельно. Звезда подкрепила свои слова снимками с большим чемоданом, сделанными в аэропорту. Имя безответственного блогера звезды называть не стала («много чести»), но пообещала не молчать, если кто-то обратится к ней в директ.