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Альбина Джанабаева едва не пропустила Каннский фестиваль из-за безответственного стилиста

Альбина Джанабаева пожаловалась в Instagram-аккаунте на известного блогера-стилиста, обманувшего ее с подготовкой к Каннскому кинофестивалю. Поездка российской певицы на ответственное мероприятие едва не сорвалась из-за безответственности этого человека.
Альбина Джанабаева едва не пропустила Каннский фестиваль из-за безответственного стилиста

Артистка пригласила «модного» стилиста «собрать» ее к первому выходу на красную дорожку фестиваля в Каннах. Известный мастер согласился за определенную плату заняться подготовкой певицы, но подвел ее. Джанабаеву возмущает, что сейчас многие стремятся к сотрудничеству с «раскрученными блогерами», в погоне за рейтингами забывая о чести, совести и деловом отношении. Знаменитость призвала подписчиков не доверять картинкам и проверять репутацию человека, которому намерены поручить ответственное дело.

Джанабаева отметила: несмотря на случившуюся с ней неприятность, она отправилась в Канны. Певица прекрасно обошлась без помощи «модного» стилиста и собралась к мероприятию самостоятельно. Звезда подкрепила свои слова снимками с большим чемоданом, сделанными в аэропорту. Имя безответственного блогера звезды называть не стала («много чести»), но пообещала не молчать, если кто-то обратится к ней в директ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:15

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