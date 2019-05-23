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В Amazon ведут разработку девайса, распознающего человеческие эмоции

Появилась информация о новом устройстве от Amazon, которое в настоящий момент находится на стадии разработки. Инженеры компании создают девайс, способный распознавать человеческие эмоции.
В Amazon ведут разработку девайса, распознающего человеческие эмоции

Компания Amazon всё больше выступает в качестве бренда, занимающегося не только торговлей, но и выпуском высокотехнологичной продукции. Не так давно появилась информация о новом устройстве, которое разрабатывается дочерним отделением Lab126. Конструкторы пытаются создать гаджет, имеющий большие перспективы. Они разрабатывают устройство, которое можно будет носить на руке в виде браслета и синхронизировать со смартфоном. Новое изделие призвано помочь людям правильно понимать эмоции окружающих и подобрать наиболее верный в конкретной ситуации подход при взаимодействии с ними.

Пока неизвестно, стоит ли перед подчинёнными Джеффа Безоса задача сконструировать прототип, или речь идёт о серийном производстве аппарата. В компании пока не раскрывают подробности о новинке, а потому неизвестно, когда покупателям стоит ожидать её на рынке.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:13

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