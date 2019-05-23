В Amazon ведут разработку девайса, распознающего человеческие эмоции





Компания Amazon всё больше выступает в качестве бренда, занимающегося не только торговлей, но и выпуском высокотехнологичной продукции. Не так давно появилась информация о новом устройстве, которое разрабатывается дочерним отделением Lab126. Конструкторы пытаются создать гаджет, имеющий большие перспективы. Они разрабатывают устройство, которое можно будет носить на руке в виде браслета и синхронизировать со смартфоном. Новое изделие призвано помочь людям правильно понимать эмоции окружающих и подобрать наиболее верный в конкретной ситуации подход при взаимодействии с ними.Пока неизвестно, стоит ли перед подчинёнными Джеффа Безоса задача сконструировать прототип, или речь идёт о серийном производстве аппарата. В компании пока не раскрывают подробности о новинке, а потому неизвестно, когда покупателям стоит ожидать её на рынке.