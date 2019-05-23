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«Срочно на операцию!»: Пластический хирург проанализировал возрастные изменения лица Ирины Аллегровой

Пластический хирург Александр Вдовин в интервью изданию «Дни.Ру» согласился проанализировать возрастные изменения на лице Ирины Аллегровой, которая в январе этого года отпраздновала своё 67-летие. По мнению специалиста, эстрадная певица выглядит намного старше своего возраста, поэтому ей срочно нужна соответствующая операция.
«Срочно на операцию!»: Пластический хирург проанализировал возрастные изменения лица Ирины Аллегровой

Александр Вдовин обнаружил следующие недостатки лица Ирины Аллегровой, которые всё же можно убрать с помощью пластической хирургии: оттягивание вниз губы, истирание зубов и, как следствие, проседание височно-челюстного сустава и возникновение ощущения беззубого рта, а также растягивание и уплотнение ткани между губой и носом. По словам врача, артистке требуются две незамедлительные операции: благодаря первой у неё поднимется щёчная зона, а во время второй певице произведут ушивание ноздрей.
«Срочно на операцию!»: Пластический хирург проанализировал возрастные изменения лица Ирины Аллегровой

К слову, хирург не всегда рекомендует знаменитостям ложиться «под нож». 72-летнюю актрису Татьяну Васильеву он, наоборот, призвал прекратить увлекаться пластическими операциями.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:21

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