«Срочно на операцию!»: Пластический хирург проанализировал возрастные изменения лица Ирины Аллегровой
Пластический хирург Александр Вдовин в интервью изданию «Дни.Ру» согласился проанализировать возрастные изменения на лице Ирины Аллегровой, которая в январе этого года отпраздновала своё 67-летие. По мнению специалиста, эстрадная певица выглядит намного старше своего возраста, поэтому ей срочно нужна соответствующая операция.
Александр Вдовин обнаружил следующие недостатки лица Ирины Аллегровой, которые всё же можно убрать с помощью пластической хирургии: оттягивание вниз губы, истирание зубов и, как следствие, проседание височно-челюстного сустава и возникновение ощущения беззубого рта, а также растягивание и уплотнение ткани между губой и носом. По словам врача, артистке требуются две незамедлительные операции: благодаря первой у неё поднимется щёчная зона, а во время второй певице произведут ушивание ноздрей.
К слову, хирург не всегда рекомендует знаменитостям ложиться «под нож». 72-летнюю актрису Татьяну Васильеву он, наоборот, призвал прекратить увлекаться пластическими операциями.
Александр Вдовин обнаружил следующие недостатки лица Ирины Аллегровой, которые всё же можно убрать с помощью пластической хирургии: оттягивание вниз губы, истирание зубов и, как следствие, проседание височно-челюстного сустава и возникновение ощущения беззубого рта, а также растягивание и уплотнение ткани между губой и носом. По словам врача, артистке требуются две незамедлительные операции: благодаря первой у неё поднимется щёчная зона, а во время второй певице произведут ушивание ноздрей.
К слову, хирург не всегда рекомендует знаменитостям ложиться «под нож». 72-летнюю актрису Татьяну Васильеву он, наоборот, призвал прекратить увлекаться пластическими операциями.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:21