Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
Археолог Фулько Шерджон применил компьютерное моделирование для определения быта неандертальцев и мест на территории Западной Европы, где больше всего сосредотачивалось население. Как выяснилось, древний народ жил меньшими, чем считалось ранее, группами, имея высокий уровень рождаемости.
Используя компьютерную программу HomininSpace, Шерджон ввел данные из 83 потенциально занятых неандертальцами мест в Западной Европе вместе с 470 точными датами присутствия неандертальцев. Область исследования ученый сосредоточил на Франции, где было найдено большинство артефактов. Система сравнила предоставленные сведения с результатами моделирования. В рамках исследования археолог провел порядка 40 000 симуляций, имитирующих почти 3,3 млрд неандертальцев.
Как показало моделирование, неандертальцы при относительно низкой продолжительности жизни имели много потомков. Уровень рождаемости составлял порядка 40% процентов. Это значит, что почти у половины женщин рождался в течение года ребенок. Данные результаты можно проверить по другим показателям. Например, некоторые линии на зубах показывают моменты стресса: если женщина шесть раз испытывала родовую боль, это заметно по останкам.
Неандертальцы, выяснил эксперт, кочевали небольшими группами примерно из 10-12 человек. Ученый предполагает, что это 2-3 взрослые женщины и 2-3 зрелых мужчин, а также дети. Это удивило исследователя, поскольку в данном случае представители древнего народа были очень уязвимы.
По словам специалиста, существует несколько подобных программ, но его разработка является уникальной, поскольку она нацелена на поиск модели с наибольшими совпадениями. Шерджон планирует адаптировать HomininSpace для других исследований и хочет открыть доступ к методике через веб-сайт Лейденского университета.
Используя компьютерную программу HomininSpace, Шерджон ввел данные из 83 потенциально занятых неандертальцами мест в Западной Европе вместе с 470 точными датами присутствия неандертальцев. Область исследования ученый сосредоточил на Франции, где было найдено большинство артефактов. Система сравнила предоставленные сведения с результатами моделирования. В рамках исследования археолог провел порядка 40 000 симуляций, имитирующих почти 3,3 млрд неандертальцев.
Как показало моделирование, неандертальцы при относительно низкой продолжительности жизни имели много потомков. Уровень рождаемости составлял порядка 40% процентов. Это значит, что почти у половины женщин рождался в течение года ребенок. Данные результаты можно проверить по другим показателям. Например, некоторые линии на зубах показывают моменты стресса: если женщина шесть раз испытывала родовую боль, это заметно по останкам.
Неандертальцы, выяснил эксперт, кочевали небольшими группами примерно из 10-12 человек. Ученый предполагает, что это 2-3 взрослые женщины и 2-3 зрелых мужчин, а также дети. Это удивило исследователя, поскольку в данном случае представители древнего народа были очень уязвимы.
По словам специалиста, существует несколько подобных программ, но его разработка является уникальной, поскольку она нацелена на поиск модели с наибольшими совпадениями. Шерджон планирует адаптировать HomininSpace для других исследований и хочет открыть доступ к методике через веб-сайт Лейденского университета.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:49