Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования





Используя компьютерную программу HomininSpace, Шерджон ввел данные из 83 потенциально занятых неандертальцами мест в Западной Европе вместе с 470 точными датами присутствия неандертальцев. Область исследования ученый сосредоточил на Франции, где было найдено большинство артефактов. Система сравнила предоставленные сведения с результатами моделирования. В рамках исследования археолог провел порядка 40 000 симуляций, имитирующих почти 3,3 млрд неандертальцев.Как показало моделирование, неандертальцы при относительно низкой продолжительности жизни имели много потомков. Уровень рождаемости составлял порядка 40% процентов. Это значит, что почти у половины женщин рождался в течение года ребенок. Данные результаты можно проверить по другим показателям. Например, некоторые линии на зубах показывают моменты стресса: если женщина шесть раз испытывала родовую боль, это заметно по останкам.Неандертальцы, выяснил эксперт, кочевали небольшими группами примерно из 10-12 человек. Ученый предполагает, что это 2-3 взрослые женщины и 2-3 зрелых мужчин, а также дети. Это удивило исследователя, поскольку в данном случае представители древнего народа были очень уязвимы.По словам специалиста, существует несколько подобных программ, но его разработка является уникальной, поскольку она нацелена на поиск модели с наибольшими совпадениями. Шерджон планирует адаптировать HomininSpace для других исследований и хочет открыть доступ к методике через веб-сайт Лейденского университета.