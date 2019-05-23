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Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
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Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования

Археолог Фулько Шерджон применил компьютерное моделирование для определения быта неандертальцев и мест на территории Западной Европы, где больше всего сосредотачивалось население. Как выяснилось, древний народ жил меньшими, чем считалось ранее, группами, имея высокий уровень рождаемости.
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования

Используя компьютерную программу HomininSpace, Шерджон ввел данные из 83 потенциально занятых неандертальцами мест в Западной Европе вместе с 470 точными датами присутствия неандертальцев. Область исследования ученый сосредоточил на Франции, где было найдено большинство артефактов. Система сравнила предоставленные сведения с результатами моделирования. В рамках исследования археолог провел порядка 40 000 симуляций, имитирующих почти 3,3 млрд неандертальцев.

Как показало моделирование, неандертальцы при относительно низкой продолжительности жизни имели много потомков. Уровень рождаемости составлял порядка 40% процентов. Это значит, что почти у половины женщин рождался в течение года ребенок. Данные результаты можно проверить по другим показателям. Например, некоторые линии на зубах показывают моменты стресса: если женщина шесть раз испытывала родовую боль, это заметно по останкам.

Неандертальцы, выяснил эксперт, кочевали небольшими группами примерно из 10-12 человек. Ученый предполагает, что это 2-3 взрослые женщины и 2-3 зрелых мужчин, а также дети. Это удивило исследователя, поскольку в данном случае представители древнего народа были очень уязвимы.

По словам специалиста, существует несколько подобных программ, но его разработка является уникальной, поскольку она нацелена на поиск модели с наибольшими совпадениями. Шерджон планирует адаптировать HomininSpace для других исследований и хочет открыть доступ к методике через веб-сайт Лейденского университета.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:49

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