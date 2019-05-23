Алла Пугачёва показала поклонникам на видео семейный пикник

Алла Пугачёва в очередной раз показала идиллию, царящую в их доме. Как всегда, певица стремится запечатлеть на память не себя, а детей, снимая их на камеру. На этот раз звезда показала фанатам семейный пикник, который знаменитость устроила для малышей на своей приусадебной территории. Дети с радостью готовились к ужину на природе, следя за костром. Глава семейства не попал в кадр, так как в настоящий момент находится на гастролях, но певица похвалила возлюбленного, показав, как тот очистил от мусора и сухих веток прилегающую к замку территорию. Лиза и Гарри, судя по всему, не очень скучали по звёздному отцу, поскольку были сильно увлечены костром, предвкушая, как будут вскоре есть шашлык с жареным на огне хлебом.Фанаты с радостью посмотрели новый видеоролик и похвалили знаменитых родителей за детей, растущих в правильной атмосфере. Многие отметили: наследники телеведущего и народной артистки хоть и живут в условиях достатка, всё же не разбалованные, что видно со стороны. Фолловеры пожелали им всего наилучшего, а публикация за 30 минут набрала более 130 тысяч просмотров.