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Алла Пугачёва показала поклонникам на видео семейный пикник

Алла Пугачёва устроила для детей Лизы и Гарри семейный пикник. Примадонна сняла отдых на природе на видео, опубликовав ролик на официальной странице в социальной сети Instagram своего супруга.
Алла Пугачёва показала поклонникам на видео семейный пикник

Алла Пугачёва в очередной раз показала идиллию, царящую в их доме. Как всегда, певица стремится запечатлеть на память не себя, а детей, снимая их на камеру. На этот раз звезда показала фанатам семейный пикник, который знаменитость устроила для малышей на своей приусадебной территории. Дети с радостью готовились к ужину на природе, следя за костром. Глава семейства не попал в кадр, так как в настоящий момент находится на гастролях, но певица похвалила возлюбленного, показав, как тот очистил от мусора и сухих веток прилегающую к замку территорию. Лиза и Гарри, судя по всему, не очень скучали по звёздному отцу, поскольку были сильно увлечены костром, предвкушая, как будут вскоре есть шашлык с жареным на огне хлебом.

Фанаты с радостью посмотрели новый видеоролик и похвалили знаменитых родителей за детей, растущих в правильной атмосфере. Многие отметили: наследники телеведущего и народной артистки хоть и живут в условиях достатка, всё же не разбалованные, что видно со стороны. Фолловеры пожелали им всего наилучшего, а публикация за 30 минут набрала более 130 тысяч просмотров.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:29

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