«Проели квартиру!»: Иосиф Пригожин рассказал, как любовник его первой жены оставил детей без жилья

«Елена вышла замуж за мужчину, по возрасту годящегося ей в сыновья, который и уговорил её сначала продать участок в Подмосковье, а затем – недвижимость в столице. Теперь они все переехали в какое-то село в Ставрополье. Елена уверяла меня, что на вырученные средства от продажи квартиры купит детям две в спальном районе, но этого не произошло. Получается, жилплощадь они «проели», – поделился семейными проблемами Иосиф Пригожин. Он добавил, что его уже взрослые дети находятся под сильным влиянием нынешнего мужа их матери, а с родным отцом вообще не хотят общаться.

По словам Иосифа Пригожина, совместная жизнь с первой супругой его не устраивала: он работал сутками, а избранница предпочитала праздно проводить время на диване «с пивом и креветками». Музпродюсер ушёл из семьи, не только ничего не забрав из нажитого добра, но, наоборот, купил дочери и сыну по квартире, расположенные в центре столицы, подарил участок земли в Домодедове и три иномарки (одну из них – экс-супруге). Также он долгое время поддерживал материально бывшую семью, но не знал, что деньги тратились не только на детей, но и на молодых любовников их матери.К слову, у супруга певицы Валерии есть ещё один ребёнок – дочь Елизавета. Её матерью является музыкальный продюсер в сфере классической музыки, которую Иосиф Пригожин полюбил через некоторое время после развода с первой женой. Бывшим влюблённым удалось сохранить дружеские отношения даже после расставания, и у отца с дочерью на данный момент замечательные отношения.