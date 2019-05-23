Ferrari четвёртый раз подряд одержала победу в конкурсе "Международный двигатель года"





В этом году конкурс "Международный двигатель года" прошёл в 20-й, юбилейный раз. Компания Ferrari представила несколько силовых агрегатов, которые достойно конкурировали с другими брендами и смогли победить в четвёртый раз подряд. Лучшей установкой от мотористов из Маранелло назвали турбированный восьмицилиндровый мотор с V-образной схемой и рабочим объёмом 3,9 литра. Речь идёт о моторе с повышенной производительностью, созданном специально для автомобиля 488 Pista. Эта модификация развивает 720 лошадиных сил. Помимо этого силовой установке достался приз в категориях "Лучший спортивный двигатель" и "Лучший мотор с рабочим объёмом от 3,0 до 4,0 литров, но и на этом успехи не закончились. Специальная премия в честь юбилейного конкурса, получившая название "Лучший из лучших", также досталась этому агрегату. Отмечается этот успех уже четвёртый подряд и третий для данного экземпляра.На этом конкурсе, но уже с другим мотором Ferrari одержала ещё две победы. 12-цилиндровый аппарат с рабочим объёмом 6,5 литров, генерирующий 800 "лошадок" и устанавливающийся на модель 812 Superfast, завоевал первенство среди изделий с кубатурой, превышающей 4,0 литра, а так как он на 75% состоит из новых компонентов, он оказался ещё и "Лучшим новым двигателем". Ближайшим конкурентом на мероприятии оказался электромотор от Jaguar.