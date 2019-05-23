АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Ferrari четвёртый раз подряд одержала победу в конкурсе "Международный двигатель года"

Компания Ferrari снова одержала победу в конкурсе "Международный двигатель года". Итальянский автомобильный производитель в четвёртый раз подряд завоевал первое место, а также получил ещё несколько наград в других номинациях.
Ferrari четвёртый раз подряд одержала победу в конкурсе "Международный двигатель года"

В этом году конкурс "Международный двигатель года" прошёл в 20-й, юбилейный раз. Компания Ferrari представила несколько силовых агрегатов, которые достойно конкурировали с другими брендами и смогли победить в четвёртый раз подряд. Лучшей установкой от мотористов из Маранелло назвали турбированный восьмицилиндровый мотор с V-образной схемой и рабочим объёмом 3,9 литра. Речь идёт о моторе с повышенной производительностью, созданном специально для автомобиля 488 Pista. Эта модификация развивает 720 лошадиных сил. Помимо этого силовой установке достался приз в категориях "Лучший спортивный двигатель" и "Лучший мотор с рабочим объёмом от 3,0 до 4,0 литров, но и на этом успехи не закончились. Специальная премия в честь юбилейного конкурса, получившая название "Лучший из лучших", также досталась этому агрегату. Отмечается этот успех уже четвёртый подряд и третий для данного экземпляра.

На этом конкурсе, но уже с другим мотором Ferrari одержала ещё две победы. 12-цилиндровый аппарат с рабочим объёмом 6,5 литров, генерирующий 800 "лошадок" и устанавливающийся на модель 812 Superfast, завоевал первенство среди изделий с кубатурой, превышающей 4,0 литра, а так как он на 75% состоит из новых компонентов, он оказался ещё и "Лучшим новым двигателем". Ближайшим конкурентом на мероприятии оказался электромотор от Jaguar.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые узнали больше о жизни
Ferrari четвёртый раз подряд одержала
Алла Пугачёва показала поклонникам на
Светлана Лобода не примет участие в
Контакт с представителями вымерших
Агата Муцениеце иногда в шутку
В Китае женщина расплатилась за авто
Дженнифер Энистон вспомнила последний
Доктор-кардиолог назвала семь простых
Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят
Мошенник обманул Apple и по гарантии
"Всегда летал за рулем": Князев
Лариса Гузеева в свой день рождения
Искусственному интеллекту Google Duplex
Первая любовь Михаила Круга назвала
Влад Кадони уверен, что Капаклы
Представлен ТОП-10 самых загадочных
"Ангел наш подает знак": Фанаты Юлии
Apple зарегистрировала в базе данных
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко уверена,
Анна Седокова показала на "горячей"
В Москве полиция задержала школьниц,
Специалисты дали несколько советов для
Папарацци сфотографировали Марго Робби
"Яндекс" представила "Яндекс. Модуль"
Ольга Бузова купила 5 квартир в элитном
Меган Маркл и принц Гарри лишились
Специалисты ускорили создание пористых
Ученые намерены сохранить популяцию
Покупатели жалуются на некачественные
Просмотреть все новости