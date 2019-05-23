В Китае женщина расплатилась за авто 66-ю мешками монет





Стоимость автомобиля составляет 190 000 юаней. В мешках оказалось 131 492 юаня, а остальную сумму женщина перевела на счет продавца посредством интернет-банкинга. Монеты разбирали 17 сотрудников автосалона. Для пересчета всей мелочи работникам понадобилось три дня. Они упаковали монеты и сложили в ящики для транспортировки в банк.Как сообщает Daily Mail, жительница Китая является хозяйкой небольшого кафе-закусочной. Клиенты заведения за свои заказы рассчитывались в большинстве случаев мелочью. У женщины, собиравшей на машину на протяжении десяти лет, накопилось 66 мешков с монетами. Автоледи заявила, что ей проще было расплатиться мелкими деньгами в салоне, чем везти их на обмен в финансовое учреждение.