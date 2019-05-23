АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

В Китае женщина расплатилась за авто 66-ю мешками монет

Жительница Китая, приобретая в автосалоне Цанчжоу модель Volkswagen Passat, расплатилась за нее 13 000 монет. Мелкие деньги покупательница доставила в 66-ти мешках.
В Китае женщина расплатилась за авто 66-ю мешками монет

Стоимость автомобиля составляет 190 000 юаней. В мешках оказалось 131 492 юаня, а остальную сумму женщина перевела на счет продавца посредством интернет-банкинга. Монеты разбирали 17 сотрудников автосалона. Для пересчета всей мелочи работникам понадобилось три дня. Они упаковали монеты и сложили в ящики для транспортировки в банк.

Как сообщает Daily Mail, жительница Китая является хозяйкой небольшого кафе-закусочной. Клиенты заведения за свои заказы рассчитывались в большинстве случаев мелочью. У женщины, собиравшей на машину на протяжении десяти лет, накопилось 66 мешков с монетами. Автоледи заявила, что ей проще было расплатиться мелкими деньгами в салоне, чем везти их на обмен в финансовое учреждение.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые узнали больше о жизни
Ferrari четвёртый раз подряд одержала
Алла Пугачёва показала поклонникам на
Светлана Лобода не примет участие в
Контакт с представителями вымерших
Агата Муцениеце иногда в шутку
В Китае женщина расплатилась за авто
Дженнифер Энистон вспомнила последний
Доктор-кардиолог назвала семь простых
Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят
Мошенник обманул Apple и по гарантии
"Всегда летал за рулем": Князев
Лариса Гузеева в свой день рождения
Искусственному интеллекту Google Duplex
Первая любовь Михаила Круга назвала
Влад Кадони уверен, что Капаклы
Представлен ТОП-10 самых загадочных
"Ангел наш подает знак": Фанаты Юлии
Apple зарегистрировала в базе данных
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко уверена,
Анна Седокова показала на "горячей"
В Москве полиция задержала школьниц,
Специалисты дали несколько советов для
Папарацци сфотографировали Марго Робби
"Яндекс" представила "Яндекс. Модуль"
Ольга Бузова купила 5 квартир в элитном
Меган Маркл и принц Гарри лишились
Специалисты ускорили создание пористых
Ученые намерены сохранить популяцию
Покупатели жалуются на некачественные
Просмотреть все новости