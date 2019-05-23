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Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят проклятием за обман ребенка

Бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Ирине Пинчук угрожают проклятием за обман ребенка. Как заявляет незнакомая женщина, длинноволосая красавица обещала прислать ее малышу мягкую игрушку-зайку, но так и не сдержала своих слов.

Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят проклятием за обман ребенка

Месяц назад Ирина приняла весьма непростое для себя решение – навсегда покинуть телестройку «Дом-2», где ей так и не посчастливилось встретить свою вторую половинку. Сейчас Пинчук активно ведет свой личный микроблог, куда ежедневно выкладывает свежие фотографии, комичные видеоролики и Stories, большинство из которых тут же привлекают внимание интернет-пользователей.

Один из таких Stories, который Ирина опубликовала у себя на страничке в Instagram буквально час назад, так же не смог остаться незамеченным. Дело в том, что на публикации Пинчук продемонстрировала скрин сообщений одной из своих подписчиц, которая угрожает наслать на нее проклятие.

Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят проклятием за обман ребенка

Как утверждает незнакомка, она является ведуньей в третьем поколении, поэтому для нее совершить подобные магические действия не составит особого труда.

«Ничего у тебя не получится, Ирина, за обман и вранье. Вот увидишь, потом будешь меня искать и просить о помощи», - продолжила угрожать подписчица Пинчук.

Нужно сказать, что чуть позже эта же женщина обратилась к звезде «Дома-2» за помощью и попросила Ирину переслать на ее карту немного денег, чтобы купить туфли для своей внучки на выпускной в детский сад.

Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят проклятием за обман ребенка



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19

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