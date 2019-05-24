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Станислав Садальский назвал магазинную обувь товаром для мужчин-золушек

Станислав Садальский опубликовал в своём микроблоге новую запись, пожаловавшись на современную обувь. Он назвал её товаром для мужчин-золушек, поскольку нет возможности подобрать подходящий размер.
Станислав Садальский назвал магазинную обувь товаром для мужчин-золушек

Станислав Садальский поделился с подписчиками мнением о нынешнем выборе в обувных магазинах. Актёр убеждён: производители обуви выпускают свой товар для мужчин-золушек, а обыкновенным покупателям не найти нужного размера. Сам артист носит 47-й, и с течением времени ему всё сложнее найти подходящую пару. Тем не менее, звезда пожаловался и на детство, поскольку и то далёкое время продукция обувных предприятий не устраивала будущую знаменитость. Чёрные ботинки, которые носили все школьники, не отличались комфортом. Нередко гвозди, прибивавшие подошву, пробивали её и вонзались в ноги.

Подписчики посочувствовали проблеме кумира и вспомнили школьную обувь, о которой рассказал хозяин аккаунта. Другие же посоветовали Станиславу Садальскому отказаться от кожаной классической продукции и переходить на спортивные бренды, поскольку там широкий выбор размеров и достойное качество.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:35

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