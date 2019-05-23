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Агата Муцениеце иногда в шутку провоцирует Павла Прилучного ревновать

Актриса и модель Агата Муцениеце рассказала, что за время семейной жизни с актёром Павлом Прилучным она научилась сглаживать проявления его ревности юмором. Иногда знаменитость может позволить себе ради шутки начать провоцировать избранника на эти чувства.
Агата Муцениеце иногда в шутку провоцирует Павла Прилучного ревновать

Так, однажды, когда у Агаты Муцениеце зазвонил телефон, она нежным голосом ответила «Алло» и поспешно вышла из комнаты. Супруг отправился за возлюбленной и забрал её сотовый, но выяснил, что звонившим оказался оператор мобильной сети, а сцена едва не вспыхнувшей ревности сопроводилась громким смехом актрисы над недоверчивым мужем.

По словам Агаты Муцениеце, у неё в семье, как и у всех без исключения пар, также бывают размолвки, однако она не копит обиды и всегда готова сесть за «стол переговоров». Кроме того, на примирение после ссор зачастую первым идёт Павел Прилучный.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:02

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