Агата Муцениеце иногда в шутку провоцирует Павла Прилучного ревновать

Так, однажды, когда у Агаты Муцениеце зазвонил телефон, она нежным голосом ответила «Алло» и поспешно вышла из комнаты. Супруг отправился за возлюбленной и забрал её сотовый, но выяснил, что звонившим оказался оператор мобильной сети, а сцена едва не вспыхнувшей ревности сопроводилась громким смехом актрисы над недоверчивым мужем.По словам Агаты Муцениеце, у неё в семье, как и у всех без исключения пар, также бывают размолвки, однако она не копит обиды и всегда готова сесть за «стол переговоров». Кроме того, на примирение после ссор зачастую первым идёт Павел Прилучный.