"Всегда летал за рулем": Князев рассказал о трагической гибели Евгения Дворжецкого





Заслуженного артиста России Евгения Вацлавовича не стало 1 декабря 1999 года. В тот день артисту нужно было поехать на консультацию специалистов в Институт иммунологии, так как медики подозревали, что у него бронхиальная астма. На обратном пути телеведущий не успел заметить знака "Уступи дорогу" и столкнулся с грузовиком. Дворжецкий скончался на месте ДТП от полученных травм.По словам звезды сериала "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", в день смерти коллеги Сергей Юрский предложил ему роль в своей постановке "Провокация". Он объяснил актеру, что ему нужны два похожих героя и в пару к нему рассматривал кандидатуру Дворжецкого. Через несколько секунд Юрский и Князев узнали от Владимира Качана, что артист погиб в результате аварии. "Мистика какая-то", - отметил собеседник Бориса Корчевникова.Гость программы добавил, что его коллега увлекался быстрой ездой, но просил родных и знакомых не волноваться. "Женя всегда летал за рулем", - рассказывает знаменитость. Дворжецкий говорил: кому суждено умереть за рулем, то это с ним и случится. Слова звезды "Королевы Марго" Евгений Князев назвал пророческими.Актер привел один случай, когда он вместе с другом возвращался из поездки на двух автомобилях. Евгений Вацлавович "гнал", а Князев не успевал за ним и попросил коллегу ехать без него. Через какое-то время "железный конь" народного артиста России заглох, а ему нужно было успеть на спектакль. Артист был очень удивлен внезапным появлением Дворжецкого и поинтересовался, зачем тот вернулся. Товарищ признался: почувствовал, что с другом случилась беда. Он взял машину звезды экранов на буксир и помог ему успеть на постановку.