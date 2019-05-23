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Дженнифер Энистон вспомнила последний разговор с Анджелиной Джоли перед расставанием с Бредом Питтом

Дженнифер Энистон впервые рассказала о единственном разговоре, который у неё состоялся с Анджелиной Джоли перед расставанием с Бредом Питтом. Актрисы случайно встретились на парковке и поговорили о карьере актёра.
Дженнифер Энистон вспомнила последний разговор с Анджелиной Джоли перед расставанием с Бредом Питтом

Дженнифер Энистон тяжело переживала, когда узнала от собственного мужа, что он полюбил другую. В разговоре с Бредом Питтом она узнала о его отношениях с Анджелиной Джоли, завязавшихся во время съёмки в фильме "Мистер и миссис Смит". С ним звезда телесериала "Друзья" к тому моменту прожила в браке пять лет, а потому такая новость стала для знаменитости неожиданностью и настоящим ударом. Лишь спустя годы брошенная ради другой женщины звезда решилась рассказать о своём последнем разговоре с будущей женой Бреда Питта. Он оказался случайным и незначительным, произошедший на автомобильной парковке. В тот момент Энистон выразила свою радость по поводу совместной работы мужа и коллеги. Актриса добавила: этот проект окажется важным для карьеры её мужа и выразила надежду, что "ребята хорошо проведут вместе время".
Дженнифер Энистон вспомнила последний разговор с Анджелиной Джоли перед расставанием с Бредом Питтом

В настоящий момент Дженнифер Энистон снова начала общаться с экс-супругом. Бред Питт стал гостем на её 50-летии и преподнёс дорогой подарок, вызвавший недовольство Анджелины Джоли. Актёр недавно признался: сделанного не вернуть, но если бы ему представился шанс, он бы поступил иначе.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:42

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