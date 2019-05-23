Контакт с представителями вымерших инопланетных цивилизаций поможет человечеству спастись





Исследователи давно заметили, что земляне не обращают внимания на такие серьезные угрозы, как разработка оружия массового поражения или изменения климата. Именно пренебрежение опасностями, уверены ученые, привело к гибели внеземных цивилизаций. Авторы исследования, выступая на саммите в Вашингтоне, призвали людей не допустить ошибок жителей других планет. Конспирологи уверены в необходимости установления контакта с инопланетянами, если таковые присутствуют во Вселенной, чтобы выяснить у них причины вымирания их сородичей.«Охотясь на пришельцев», необходимо тщательно изучать и анализировать все обнаруженные артефакты. Находки могут являться доказательствами существования гуманоидов и пролить свет на первопричины их вымирания. У человечества, отмечают исследователи, еще есть время для «работы над ошибками». Жителям Земли следует бережнее относиться друг к другу и планете. Поиск давно погибших цивилизаций поможет людям выйти за пределы Солнечной системы, а контакты с живыми инопланетянами будут способствовать технологическому прорыву.