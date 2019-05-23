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Искусственному интеллекту Google Duplex помогают обслуживать пользователей живые люди

Новый искусственный интеллект Duplex от Google не всегда справляется со своими обязанностями и обслуживать пользователей ему помогают живые люди. В корпорации отметили, что речь идёт о 15 % случаев, но сотрудники издания New York Times называют значение в 25 %.
Искусственному интеллекту Google Duplex помогают обслуживать пользователей живые люди

Среди умений Google Duplex – заказ пиццы по просьбе пользователя, бронирование гостиничного номера, покупка билетов в кинотеатр и тому подобное. Однако в корпорации признались: на данный момент искусственный интеллект не настолько безупречен, чтобы справляться с поставленными задачами без вмешательства людей. Порой нейросеть вообще не может разобрать просьбу собеседника, а иногда ей требуется небольшая помощь оператора, отмечает веб-портал «Машины и Механизмы».

В Google продолжают работать над совершенствованием Duplex.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:48

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