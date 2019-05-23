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Представлен ТОП-10 самых загадочных объектов во Вселенной

Астрономы составили ТОП-10 наиболее загадочных объектов во Вселенной, до сих пор остающихся за гранью понимания науки. Один из них - астероид Оумуамуа, попавший в Солнечную систему из другой галактики.
Представлен ТОП-10 самых загадочных объектов во Вселенной

Огромная скорость метеорита свидетельствует об отсутствии гравитационной связи между ним и светилом. Астероид, по оценкам экспертов, вошел в Солнечную систему во времена викторианской эпохи, пройдя за последние 1-7 млн лет четыре галактики, одна из которых могла являться его домом. Загадочной ученые считают и туманность «Красный прямоугольник», расположенную в созвездии Единорога на удалении от Земли в 2300 световых лет. Странную форму объекта связывают с наличием в его «сердце» двух звезд, чьи ударные волны, попадая в кольцо пыли, могут создавать два конуса, образующих квадрат.
Представлен ТОП-10 самых загадочных объектов во Вселенной

Астрономы уверены в существовании «Планеты Девять», вращающейся вокруг Солнца за Нептуном. Объект VP113, замеченный в 2012 году, имеет вытянутую орбиту, но причины ее образования не известны. В 2015-м ученые обнаружили карликовую «Галактику X», вращающуюся у Млечного Пути и тонко изменяющую его движение с гравитационным притяжением. Галактика скрывается в тени, а заметны лишь ее четыре яркие звезды.
Представлен ТОП-10 самых загадочных объектов во Вселенной

В 1979 году появились сведения о странном объекте Эльст-Писарро, объединяющем в себе характеристики кометы и астероидов. Звезда Табби Оумуамуа, удаленная от Земли на 1500 световых лет, заставляет людей поверить в инопланетные технологии. Она способна быстро терять яркость на 22%, а почему, пока остается загадкой. Не могут специалисты объяснить и природу сверхбыстрых радиовсплесков, часто продолжающихся миллисекунды. Предположительно, источник сигналов находится за пределами Млечного Пути на расстояния в сотни миллионов световых лет, и, чтобы их увидеть, они должны выделять столько энергии за доли секунды, сколько Солнце за 80 лет. Ученые объясняют это столкновением черных дыр, а уфологи называют сигналами инопланетян.
Представлен ТОП-10 самых загадочных объектов во Вселенной

В ТОП-10 странных объектов астрономы включили образование Хоаг. Земля находится в плоской спиральной галактике, а другие имеют эллиптическую форму. Однако единственный в своем роде Хоаг отличается более старым ядром, окруженным внешним кольцом молодых синих звезд, без сердцевины. Необъяснимым остается космический Бермудский треугольник - Южно-Атлантическая аномалия. В этой загадочной области магнитного поля не раз замечали внезапные вспышки света. По мнению ученых, явление связано с радиационными поясами Ван Аллена.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:26

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