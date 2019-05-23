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Первая любовь Михаила Круга назвала семейную жизнь с артистом пыткой

Недавно на телевидении выступила первая любовь Михаила Круга Марина Базанова. Возлюбленная музыканта назвала семейную жизнь с ним пыткой, так как он не позволял ей строить личную карьеру.
Первая любовь Михаила Круга назвала семейную жизнь с артистом пыткой

Марина Базанова, первая жена Михаила Круга, впервые за долгие годы решила откровенно ответить на многие интересующие поклонников вопросы. Накануне очередной годовщины гибели короля русского шансона женщина приняла приглашение Андрея Малахова и снялась в передаче "Прямой эфир". Журналист сумел разузнать у гостьи студии важные сведения, пролившие свет на молодость знаменитости. По её словам, их отношения начались ещё в школьные годы, завершились после ухода жениха в армию. Девушка не стала дожидаться возлюбленного и вышла замуж за другого, что стало ударом для Круга. Впоследствии, как она призналась, певец написал для неё несколько композиций, в том числе известную песню "Девочка-пай". Уже значительно позже, когда к исполнителю пришла известность, пара снова воссоединилась и даже оформила свои отношения официально, но семейного счастья так и не получилось. По словам Марины Базановой, жизнь с артистом была для неё пыткой.
Первая любовь Михаила Круга назвала семейную жизнь с артистом пыткой

Первая супруга Михаила Круга призналась: она никогда по-настоящему не любила его, думая в первую очередь о карьере хореографа. Именно это стало причиной, по которой та сделала аборт. После этого музыкант постарался сделать всё, чтобы жена покинула работу и сидела дома, но из-за этого отношения ещё сильнее ухудшились, и семья распалась. Когда певец встретил свою следующую жену Ирину, молодую официантку, его первая любовь была только рада такому развитию событий, устранившись из его жизни.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:40

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