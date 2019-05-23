"Ангел наш подает знак": Фанаты Юлии Началовой заряжают крема и воду на могиле певицы
Многие поклонники не смогли смириться со смертью Юлии Началовой. Это стало причиной веры в "чудодейственную силу" покойной певицы, на могилу которой фанаты приносят крема и воду, чтобы "зарядить положительной энергетикой".
Преданные почитатели творчества популярной исполнительницы не стали останавливаться на инициативе назвать в честь Началовой улицу или поставить ей памятник. Они верят в волшебные свойства могилы артистки, поэтому активно посещают Троекуровское кладбище, чтобы зарядить в этом месте косметические средства. По словам фанатов, после подобных манипуляций, крема приобретают новые свойства: подтягивают грудь, облегчают боли, разглаживают морщины.
Поклонники начали замечать, что над захоронением певицы происходят "необычные" вещи, говоря о пении птиц и ярком солнце над могилой Юлии Началовой. Они утверждают: "Это Юля, ангел наш, подает знак". После смерти знаменитостей уже случались подобные явления. Так, когда скончались Джуна Давиташвили и Алан Чумак, любители народной медицины и экстрасенсорики часто посещали их могилы, веря в силу энергетического поля.
Преданные почитатели творчества популярной исполнительницы не стали останавливаться на инициативе назвать в честь Началовой улицу или поставить ей памятник. Они верят в волшебные свойства могилы артистки, поэтому активно посещают Троекуровское кладбище, чтобы зарядить в этом месте косметические средства. По словам фанатов, после подобных манипуляций, крема приобретают новые свойства: подтягивают грудь, облегчают боли, разглаживают морщины.
Поклонники начали замечать, что над захоронением певицы происходят "необычные" вещи, говоря о пении птиц и ярком солнце над могилой Юлии Началовой. Они утверждают: "Это Юля, ангел наш, подает знак". После смерти знаменитостей уже случались подобные явления. Так, когда скончались Джуна Давиташвили и Алан Чумак, любители народной медицины и экстрасенсорики часто посещали их могилы, веря в силу энергетического поля.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:16