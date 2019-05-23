Звезда «Дома-2» Рита Ларченко уверена, что Илья Яббаров вернется к Алене Савкиной только ради проекта
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко убеждена, что если ее экс-избранник Илья Яббаров и вернется к Алене Савкиной (Рапунцель-младшей), то сделает это только ради телестройки. По словам длинноволосой красавицы, на данный момент она не поддерживает связь с мужчиной, поэтому «понятия не имеет», что происходит в его жизни.
Не так давно Илья Яббаров и Рита Ларченко скоропостижно ушли за ворота. И если ранее поклонники парочки верили, что звездам «Дома-2» все-таки удастся сохранить свои отношения даже вне Периметра, то сейчас они с уверенностью говорят о том, что мужчине все равно, с кем строить на реалити-шоу любовь, главное, чтобы за это ему платили деньги.
Именно на это в недавнем прямом эфире намекнула и сама Ларченко, которая сообщила, что ее буквально забросали вопросами на тему того, планирует ли Яббаров возвращаться к Рапунцель-младшей или же нет.
По словам Маргариты, если Илья на самом деле и решит воссоединиться с Аленой, то сделает это только для того, чтобы вернуться на телепроект «Дом-2».
Также экс-участница «Дома-2» отметила, что не понимает тех людей, которые во всеуслышание говорят о том, что Яббаров сейчас со своей семьей. По мнению Маргариты, если бы Илья на самом деле желал быть с Аленой и 3-месячным сыном Богданом, то давно бы был с ними.
Не так давно Илья Яббаров и Рита Ларченко скоропостижно ушли за ворота. И если ранее поклонники парочки верили, что звездам «Дома-2» все-таки удастся сохранить свои отношения даже вне Периметра, то сейчас они с уверенностью говорят о том, что мужчине все равно, с кем строить на реалити-шоу любовь, главное, чтобы за это ему платили деньги.
Именно на это в недавнем прямом эфире намекнула и сама Ларченко, которая сообщила, что ее буквально забросали вопросами на тему того, планирует ли Яббаров возвращаться к Рапунцель-младшей или же нет.
По словам Маргариты, если Илья на самом деле и решит воссоединиться с Аленой, то сделает это только для того, чтобы вернуться на телепроект «Дом-2».
«Чего-то мне часто задают вопрос: «Как ты думаешь, вернется ли Илья к Алене?». Ну, если и вернется, то только ради того, чтобы попасть на телепроект «Дом-2» и якобы строить дальше очередную историю любви», - заявила Ларченко.
Также экс-участница «Дома-2» отметила, что не понимает тех людей, которые во всеуслышание говорят о том, что Яббаров сейчас со своей семьей. По мнению Маргариты, если бы Илья на самом деле желал быть с Аленой и 3-месячным сыном Богданом, то давно бы был с ними.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59