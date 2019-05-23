Звезда «Дома-2» Рита Ларченко уверена, что Илья Яббаров вернется к Алене Савкиной только ради проекта

«Чего-то мне часто задают вопрос: «Как ты думаешь, вернется ли Илья к Алене?». Ну, если и вернется, то только ради того, чтобы попасть на телепроект «Дом-2» и якобы строить дальше очередную историю любви», - заявила Ларченко.

Не так давно Илья Яббаров и Рита Ларченко скоропостижно ушли за ворота. И если ранее поклонники парочки верили, что звездам «Дома-2» все-таки удастся сохранить свои отношения даже вне Периметра, то сейчас они с уверенностью говорят о том, что мужчине все равно, с кем строить на реалити-шоу любовь, главное, чтобы за это ему платили деньги.Именно на это в недавнем прямом эфире намекнула и сама Ларченко, которая сообщила, что ее буквально забросали вопросами на тему того, планирует ли Яббаров возвращаться к Рапунцель-младшей или же нет.По словам Маргариты, если Илья на самом деле и решит воссоединиться с Аленой, то сделает это только для того, чтобы вернуться на телепроект «Дом-2».Также экс-участница «Дома-2» отметила, что не понимает тех людей, которые во всеуслышание говорят о том, что Яббаров сейчас со своей семьей. По мнению Маргариты, если бы Илья на самом деле желал быть с Аленой и 3-месячным сыном Богданом, то давно бы был с ними.