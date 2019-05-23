Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК 11 новых моделей iPhone
В базе данных ЕЭК появились 11 моделей iPhone, которые были зарегистрированы под кодовыми названиями американской корпорацией Apple. По мнению специалистов, новые устройства станут представлять собой различные варианты XR, 11 и 11 Max.
В документах указывается iOS 12, так как следующая версия мобильной «операционки» ещё не представлена. Презентовать её должны этим летом в рамках WWDC-2019.
Что касается трёх следующих устройств iPhone, их оснастят новыми процессорами А13, производство которых будет налажено в этом месяце. Две старшие модели получат тройные камеры, младшая – двойную.
В документах указывается iOS 12, так как следующая версия мобильной «операционки» ещё не представлена. Презентовать её должны этим летом в рамках WWDC-2019.
Что касается трёх следующих устройств iPhone, их оснастят новыми процессорами А13, производство которых будет налажено в этом месяце. Две старшие модели получат тройные камеры, младшая – двойную.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:05