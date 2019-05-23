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Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК 11 новых моделей iPhone

В базе данных ЕЭК появились 11 моделей iPhone, которые были зарегистрированы под кодовыми названиями американской корпорацией Apple. По мнению специалистов, новые устройства станут представлять собой различные варианты XR, 11 и 11 Max.
Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК 11 новых моделей iPhone

В документах указывается iOS 12, так как следующая версия мобильной «операционки» ещё не представлена. Презентовать её должны этим летом в рамках WWDC-2019.

Что касается трёх следующих устройств iPhone, их оснастят новыми процессорами А13, производство которых будет налажено в этом месяце. Две старшие модели получат тройные камеры, младшая – двойную.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:05

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