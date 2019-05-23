В Москве полиция задержала школьниц, выставивших на продажу девственность
В Москве сотрудники полиции задержали двух 15-летних школьниц, выставивших на продажу свою девственность. В поисках «покупателя» им согласился помочь 18-летний юноша, прибывший в столицу из Тамбовской области.
Свою девственность каждая школьница оценила в 600 000 рублей. Полицейские под видом «клиентов» вышли на связь с так называемым сутенёром, и во время передачи суммы в размере 1,2 миллиона рублей юношу задержали. Вместе с ним в участок доставили и девочек. Дело расследует подмосковный СК.
В школе, ученицами которой являются задержанные, инцидент не комментируют.
Свою девственность каждая школьница оценила в 600 000 рублей. Полицейские под видом «клиентов» вышли на связь с так называемым сутенёром, и во время передачи суммы в размере 1,2 миллиона рублей юношу задержали. Вместе с ним в участок доставили и девочек. Дело расследует подмосковный СК.
В школе, ученицами которой являются задержанные, инцидент не комментируют.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:36