В Москве полиция задержала школьниц, выставивших на продажу девственность





Свою девственность каждая школьница оценила в 600 000 рублей. Полицейские под видом «клиентов» вышли на связь с так называемым сутенёром, и во время передачи суммы в размере 1,2 миллиона рублей юношу задержали. Вместе с ним в участок доставили и девочек. Дело расследует подмосковный СК.В школе, ученицами которой являются задержанные, инцидент не комментируют.