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Анна Седокова показала на "горячей" фотографии идеальные джинсы

Анна Седокова снова заставила поклонников волноваться, показав очередной "горячий" снимок на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Знаменитость показала идеальные джинсы, оголив грудь.
Анна Седокова показала на "горячей" фотографии идеальные джинсы

Анна Седокова рассказала своим фанатам, как нужно выбирать идеальные джинсы. По словам звезды, узнать самый подходящий предмет гардероба можно с первого взгляда, как мужчину. Певица не ограничилась одними словами, а продемонстрировала поклонникам одежду. Экс-участница группы "ВИА Гра" сфотографировалась в дверном проёме ванной комнаты, показав, как на ней сидят джинсы. При этом исполнительница решила порадовать своих подписчиков и оголила грудь. Артистка встала спиной к фотографу, но фолловеры всё равно остались довольны постом.

Многие отметили, что Анна Седокова имеет идеальную фигуру, а потому на ней очень красиво смотрится любая одежда. Другие же начали уговаривать кумира отказаться от диеты и не худеть, поскольку они в восторге от её округлых форм. Всего за час снимок набрал 60 тысяч одобрительных лайков и большое число комплиментов.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:47

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