Анна Седокова показала на "горячей" фотографии идеальные джинсы

Анна Седокова рассказала своим фанатам, как нужно выбирать идеальные джинсы. По словам звезды, узнать самый подходящий предмет гардероба можно с первого взгляда, как мужчину. Певица не ограничилась одними словами, а продемонстрировала поклонникам одежду. Экс-участница группы "ВИА Гра" сфотографировалась в дверном проёме ванной комнаты, показав, как на ней сидят джинсы. При этом исполнительница решила порадовать своих подписчиков и оголила грудь. Артистка встала спиной к фотографу, но фолловеры всё равно остались довольны постом.Многие отметили, что Анна Седокова имеет идеальную фигуру, а потому на ней очень красиво смотрится любая одежда. Другие же начали уговаривать кумира отказаться от диеты и не худеть, поскольку они в восторге от её округлых форм. Всего за час снимок набрал 60 тысяч одобрительных лайков и большое число комплиментов.