Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке
Ирина Шейк успевает успешно строить карьеру в модельном бизнесе и заниматься воспитанием дочери. 33-летнюю звездную мать запечатлели с наследницей на прогулке в парке.
Судя по снимкам, обнародованным папарацци в Сети, модель очень нравится проводить время с ребенком. Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне. Малышка выглядела очень счастливой.
Знаменитость старается проводить с наследницей каждую свободную минуту. В перерывах между съемками с дочерью гуляет и ее отец Брэдли Купер. Недавно в объектив камер папарацци попало все звездное семейство. Это немного успокоило поклонников знаменитой пары, переживающих по поводу отношений модели и актера на фоне слухов об их расставании.
Судя по снимкам, обнародованным папарацци в Сети, модель очень нравится проводить время с ребенком. Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне. Малышка выглядела очень счастливой.
Знаменитость старается проводить с наследницей каждую свободную минуту. В перерывах между съемками с дочерью гуляет и ее отец Брэдли Купер. Недавно в объектив камер папарацци попало все звездное семейство. Это немного успокоило поклонников знаменитой пары, переживающих по поводу отношений модели и актера на фоне слухов об их расставании.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:20