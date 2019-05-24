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Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Ирина Шейк успевает успешно строить карьеру в модельном бизнесе и заниматься воспитанием дочери. 33-летнюю звездную мать запечатлели с наследницей на прогулке в парке.
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Судя по снимкам, обнародованным папарацци в Сети, модель очень нравится проводить время с ребенком. Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне. Малышка выглядела очень счастливой.

Знаменитость старается проводить с наследницей каждую свободную минуту. В перерывах между съемками с дочерью гуляет и ее отец Брэдли Купер. Недавно в объектив камер папарацци попало все звездное семейство. Это немного успокоило поклонников знаменитой пары, переживающих по поводу отношений модели и актера на фоне слухов об их расставании.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:20

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