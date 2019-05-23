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Доктор-кардиолог назвала семь простых советов для счастливой и долгой жизни

Доктор-кардиолог из США Клайд Янси рассказала о семи простых правилах, позволяющих прожить долгую и счастливую жизнь. В список рекомендаций вошли отказ от вредных привычек, контроль питания и регулярные физические нагрузки.

Доктор-кардиолог назвала семь простых советов для счастливой и долгой жизни

По утверждению исследователя, "программа" на долголетие заложена в каждом человеке, но из-за неправильного образа жизни и нездоровых пристрастий количество прожитых лет существенно сокращается. Врач советует обращать больше внимания на физическую активность, включающую занятия спортом и регулярную зарядку по утрам. Плавание, ходьба, различные спортивные игры добавляют четыре года жизни, создавая "барьер" для сердечно-сосудистых заболеваний.

Те, кто желают жить дольше, должны контролировать уровень холестерина в организме. Показатели данного вещества не должны превышать пяти единиц. В худшем случае в крови будут образовываться бляшки, закупоривающие сосуды и вызывающие различные патологии сердца. Любителям такой вредной пищи, как фастфуды и сладости, а также газированные напитки, лучше отказаться от перечисленных продуктов в пользу овощей, фруктов, орехов, круп и бобовых. Специалист акцентирует внимание на том, что избыточный вес "забирает" у человека пять лет жизни.
Доктор-кардиолог назвала семь простых советов для счастливой и долгой жизни

Главной угрозой для жизнедеятельности медики называют гипертонию, поэтому важно контролировать показатели артериального давления. В результате гипертензии риск инсульта повышается на 40%, а инфаркта - на 25%. Следует регулярно посещать медицинских специалистов, чтобы обезопасить себя от появления диабета, отказаться от курения и употребления спиртных напитков, заключила доктор Янси.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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