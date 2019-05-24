АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Анастасия Волочкова в домашнем офисе отдыхает на кровати дочери

Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram-микроблоге уютным домашним офисом. Балерина перенесла в свой «кабинет» кушетку из спальни дочери и теперь на ней отдыхает в перерывах между рабочими моментами.
Анастасия Волочкова в домашнем офисе отдыхает на кровати дочери

Как отметила танцовщица, кровать, на которой спала Ариадна, удачно вписалась в интерьер офиса и сделала его намного уютней. Свои слова знаменитость подкрепила фотографией, где запечатлена возлежащей на детской кушетке. «Теперь здесь есть место отдыха моим ножкам», - подчеркнула Волочкова.

Недавно звезда вернулась с Мальдив, где отдыхала без дочери. Волочкова провела в экзотическом месте майские выходные. По словам балерины, Ариадна еще не свыклась с мыслью, что у матери появился возлюбленный, и немного ревнует ее. Именно по этой причине знаменитость так и не родила второго ребенка, не желая усугублять проблемы с наследницей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова в домашнем офисе
Диетологи выяснили, что сыр и мясо
Специалисты сравнили эффективность и
В Мексике над вулканом Попокатепетль
«Наслаждаемся нежностью»: Анастасия
Учёные стали на шаг ближе к разгадке
Специалисты дали шесть советов, как
В Сети обнародовали трейлер нового
Эксперты перечислили способы избавления
В Канаде обнаружили самую древнюю
«Срочно на операцию!»: Пластический
В Amazon ведут разработку девайса,
«Проели квартиру!»: Иосиф Пригожин
Элтону Джону запретили демонтировать
Ученые узнали больше о жизни
Ferrari четвёртый раз подряд одержала
Алла Пугачёва показала поклонникам на
Светлана Лобода не примет участие в
Контакт с представителями вымерших
Агата Муцениеце иногда в шутку
В Китае женщина расплатилась за авто
Дженнифер Энистон вспомнила последний
Доктор-кардиолог назвала семь простых
Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят
Мошенник обманул Apple и по гарантии
"Всегда летал за рулем": Князев
Лариса Гузеева в свой день рождения
Искусственному интеллекту Google Duplex
Первая любовь Михаила Круга назвала
Влад Кадони уверен, что Капаклы
Просмотреть все новости