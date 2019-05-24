Анастасия Волочкова в домашнем офисе отдыхает на кровати дочери

Как отметила танцовщица, кровать, на которой спала Ариадна, удачно вписалась в интерьер офиса и сделала его намного уютней. Свои слова знаменитость подкрепила фотографией, где запечатлена возлежащей на детской кушетке. «Теперь здесь есть место отдыха моим ножкам», - подчеркнула Волочкова.Недавно звезда вернулась с Мальдив, где отдыхала без дочери. Волочкова провела в экзотическом месте майские выходные. По словам балерины, Ариадна еще не свыклась с мыслью, что у матери появился возлюбленный, и немного ревнует ее. Именно по этой причине знаменитость так и не родила второго ребенка, не желая усугублять проблемы с наследницей.