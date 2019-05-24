Анастасия Волочкова в домашнем офисе отдыхает на кровати дочери
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram-микроблоге уютным домашним офисом. Балерина перенесла в свой «кабинет» кушетку из спальни дочери и теперь на ней отдыхает в перерывах между рабочими моментами.
Как отметила танцовщица, кровать, на которой спала Ариадна, удачно вписалась в интерьер офиса и сделала его намного уютней. Свои слова знаменитость подкрепила фотографией, где запечатлена возлежащей на детской кушетке. «Теперь здесь есть место отдыха моим ножкам», - подчеркнула Волочкова.
Недавно звезда вернулась с Мальдив, где отдыхала без дочери. Волочкова провела в экзотическом месте майские выходные. По словам балерины, Ариадна еще не свыклась с мыслью, что у матери появился возлюбленный, и немного ревнует ее. Именно по этой причине знаменитость так и не родила второго ребенка, не желая усугублять проблемы с наследницей.
Как отметила танцовщица, кровать, на которой спала Ариадна, удачно вписалась в интерьер офиса и сделала его намного уютней. Свои слова знаменитость подкрепила фотографией, где запечатлена возлежащей на детской кушетке. «Теперь здесь есть место отдыха моим ножкам», - подчеркнула Волочкова.
Недавно звезда вернулась с Мальдив, где отдыхала без дочери. Волочкова провела в экзотическом месте майские выходные. По словам балерины, Ариадна еще не свыклась с мыслью, что у матери появился возлюбленный, и немного ревнует ее. Именно по этой причине знаменитость так и не родила второго ребенка, не желая усугублять проблемы с наследницей.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:06