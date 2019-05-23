Ольга Бузова купила 5 квартир в элитном комплексе
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова наконец-таки обзавелась собственным жилищем. Выяснилось, что телезнаменитость стала владелицей сразу 5 квартир, расположенных в престижном районе Москвы.
Считанные часы назад в Сети появилось сообщение о том, что Бузова стала обладательницей дорогостоящей столичной недвижимости. По данным, которые продолжают распространяться по Интернету, звезда, снимающая квартиру несколько лет, решила раскошелиться на весьма элитное жилище.
Нужно сказать, что сама Ольга пока никак не отреагировала на эту информацию. Поющая телеведущая не подтверждает, но и не опровергает, что стала владелицей сразу 5 квартир. Однако агент, который оформлял сделку Бузовой, продолжает заявлять, что теперь знаменитость имеет несколько жилищ в Москве, одно из которых имеет площадь в 160 квадратных метров.
Отметим, что сейчас в социальных сетях весьма активно принялись обсуждать эту информацию. Оказывается, что многих интернет-пользователей интересует, зачем Бузова приобрела сразу 5 квартир, и не планирует ли она вновь подарить недвижимость кому-то из своих сотрудников, сообщает Novosti-Dom2.
Напомним, что в прошлом году Ольга сделала довольно роскошный подарок своему PR-менеджеру Антону Богославскому на его день рождения. Бузова подарила агенту жилище в Москве.
К слову, некоторые фолловеры выдвинули предположения, что Ольга хочет раздарить купленные квартиры своим родственникам: маме, отцу, младшей сестре и бабушке.
Считанные часы назад в Сети появилось сообщение о том, что Бузова стала обладательницей дорогостоящей столичной недвижимости. По данным, которые продолжают распространяться по Интернету, звезда, снимающая квартиру несколько лет, решила раскошелиться на весьма элитное жилище.
Нужно сказать, что сама Ольга пока никак не отреагировала на эту информацию. Поющая телеведущая не подтверждает, но и не опровергает, что стала владелицей сразу 5 квартир. Однако агент, который оформлял сделку Бузовой, продолжает заявлять, что теперь знаменитость имеет несколько жилищ в Москве, одно из которых имеет площадь в 160 квадратных метров.
Отметим, что сейчас в социальных сетях весьма активно принялись обсуждать эту информацию. Оказывается, что многих интернет-пользователей интересует, зачем Бузова приобрела сразу 5 квартир, и не планирует ли она вновь подарить недвижимость кому-то из своих сотрудников, сообщает Novosti-Dom2.
Напомним, что в прошлом году Ольга сделала довольно роскошный подарок своему PR-менеджеру Антону Богославскому на его день рождения. Бузова подарила агенту жилище в Москве.
К слову, некоторые фолловеры выдвинули предположения, что Ольга хочет раздарить купленные квартиры своим родственникам: маме, отцу, младшей сестре и бабушке.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05