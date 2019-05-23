"Яндекс" представила "Яндекс. Модуль" мод управлением голосового помощника "Алисы"





"Яндекс" на мероприятии Yet another Conference (YAC) представила новый медиаплеер "Яндекс. Модуль". Благодаря этому устройству пользователи могут значительно расширить функционал своего телевизора. При помощи "Алисы" новинка позволяет сделать обыкновенный телевизор "умным" устройством и даёт возможность управлять им голосовыми командами. Подключение же не представляет никакой сложности и осуществляется путём соединения экрана с модулем HDMI кабелем. Уже сейчас производитель предлагает помимо стандартных услуг уникальный контент. С проектом подтвердил сотрудничество журналист Леонид Парфёнов. Вскоре владельцы гаждета смогут смотреть новые выпуски передачи "Намедни". Кроме того, с новым сервисом начнёт работать блогер Евгений Савин.Желающие приобрести "Яндекс. Модуль" могут сделать это уже сейчас на маркетплейсе "Беру". Цена новинки составляет 1 990 рублей, а работа устройства обеспечивается операционной системой Android.