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Покупатели жалуются на некачественные вещи из магазина Ксении Бородиной

Клиенты телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной жалуются на некачественные наряды из ее магазина. Покупатели продолжают утверждать, что все вещи, которые телезнаменитость продает под своим брендом, она на самом деле приобретает в Китае.

Покупатели жалуются на некачественные вещи из магазина Ксении Бородиной

Не секрет, что Бородина на протяжении нескольких лет занимается производством вещей под собственным брендом «Bang Bang». Многие преданные поклонники Ксении доверяют своей любимице, поэтому без сомнений спешат приобрести у нее тот или иной наряд, надеясь на высокое качество одежды со звездным именем. Впрочем, в реальности оказывается, что все обстоит куда иначе, чем рассчитывают покупатели.

На днях Сеть буквально «взорвали» раздраженные и гневные высказывания многочисленных недовольных клиентов Бородиной. По их словам, товары, которые Ксения продолжает выдавать за свой бренд, можно с легкостью отыскать через Интернет в китайских магазинах, причем стоимость этих нарядов будет в несколько раз ниже, а качество останется одинаково плохим.

Покупатели жалуются на некачественные вещи из магазина Ксении Бородиной

В свою очередь телеведущая «Дома-2» до сих пор никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания клиентов в ее адрес. Отметим, что эта тема в социальных сетях поднимается довольно часто, однако Бородина еще ни разу не отреагировала на заявления покупателей, сообщает Novosti-Dom2.

К слову, клиенты Ксении по-прежнему надеются на то, что рано или поздно знаменитость все-таки ответит на их вопросы, а также признает тот факт, что все свои товары покупает в Китае.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:34

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