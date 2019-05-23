Покупатели жалуются на некачественные вещи из магазина Ксении Бородиной
Клиенты телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной жалуются на некачественные наряды из ее магазина. Покупатели продолжают утверждать, что все вещи, которые телезнаменитость продает под своим брендом, она на самом деле приобретает в Китае.
Не секрет, что Бородина на протяжении нескольких лет занимается производством вещей под собственным брендом «Bang Bang». Многие преданные поклонники Ксении доверяют своей любимице, поэтому без сомнений спешат приобрести у нее тот или иной наряд, надеясь на высокое качество одежды со звездным именем. Впрочем, в реальности оказывается, что все обстоит куда иначе, чем рассчитывают покупатели.
На днях Сеть буквально «взорвали» раздраженные и гневные высказывания многочисленных недовольных клиентов Бородиной. По их словам, товары, которые Ксения продолжает выдавать за свой бренд, можно с легкостью отыскать через Интернет в китайских магазинах, причем стоимость этих нарядов будет в несколько раз ниже, а качество останется одинаково плохим.
В свою очередь телеведущая «Дома-2» до сих пор никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания клиентов в ее адрес. Отметим, что эта тема в социальных сетях поднимается довольно часто, однако Бородина еще ни разу не отреагировала на заявления покупателей, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, клиенты Ксении по-прежнему надеются на то, что рано или поздно знаменитость все-таки ответит на их вопросы, а также признает тот факт, что все свои товары покупает в Китае.
Не секрет, что Бородина на протяжении нескольких лет занимается производством вещей под собственным брендом «Bang Bang». Многие преданные поклонники Ксении доверяют своей любимице, поэтому без сомнений спешат приобрести у нее тот или иной наряд, надеясь на высокое качество одежды со звездным именем. Впрочем, в реальности оказывается, что все обстоит куда иначе, чем рассчитывают покупатели.
На днях Сеть буквально «взорвали» раздраженные и гневные высказывания многочисленных недовольных клиентов Бородиной. По их словам, товары, которые Ксения продолжает выдавать за свой бренд, можно с легкостью отыскать через Интернет в китайских магазинах, причем стоимость этих нарядов будет в несколько раз ниже, а качество останется одинаково плохим.
В свою очередь телеведущая «Дома-2» до сих пор никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания клиентов в ее адрес. Отметим, что эта тема в социальных сетях поднимается довольно часто, однако Бородина еще ни разу не отреагировала на заявления покупателей, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, клиенты Ксении по-прежнему надеются на то, что рано или поздно знаменитость все-таки ответит на их вопросы, а также признает тот факт, что все свои товары покупает в Китае.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:34