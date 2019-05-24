Медики рассказали, как полезен отпуск для здоровья человеческого организма
Сотрудники Юго-западного медицинского центра Университета, расположенного в Техасе, рассказали о преимуществах отпуска. Медики объяснили: отдых очень полезен для здоровья человеческого организма, а особенно - для сердечно-сосудистой системы.
Согласно исследованиям, отрыв от повседневной рутинной работы благотворнее влияет на физическое и психическое состояние человека, чем просмотр живописных изображений или видео. Ученые проанализировали данные мужчин среднего возраста, за которыми вели наблюдения на протяжении девяти лет. Научная работа позволила сделать вывод: сотрудники, проводившие больше отпусков ежегодно, реже умирали из-за проблем с сердцем, включая инфаркт или инсульт. Другое исследование подтвердило пользу долговременного отдыха для борьбы с депрессией и стрессом.
По словам кардиолога Ананда Рохатга, люди, меньше времени посвящающие отпуску, являются более напряженными и часто сталкиваются с различными заболеваниями. Из-за отсутствия полноценного восстанавливающего отдыха человек не сможет продуктивно работать и будет больше подвержен травмам и воспалительным процессам.
Согласно исследованиям, отрыв от повседневной рутинной работы благотворнее влияет на физическое и психическое состояние человека, чем просмотр живописных изображений или видео. Ученые проанализировали данные мужчин среднего возраста, за которыми вели наблюдения на протяжении девяти лет. Научная работа позволила сделать вывод: сотрудники, проводившие больше отпусков ежегодно, реже умирали из-за проблем с сердцем, включая инфаркт или инсульт. Другое исследование подтвердило пользу долговременного отдыха для борьбы с депрессией и стрессом.
По словам кардиолога Ананда Рохатга, люди, меньше времени посвящающие отпуску, являются более напряженными и часто сталкиваются с различными заболеваниями. Из-за отсутствия полноценного восстанавливающего отдыха человек не сможет продуктивно работать и будет больше подвержен травмам и воспалительным процессам.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:42