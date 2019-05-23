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Альбина Джанабаева раскрыла три простых секрета похудения

Альбина Джанабаева в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» раскрыла три простых секрета похудения. Этих правил певица придерживается сама, и они позволяют ей употреблять в пищу любые продукты и не набирать вес.
Альбина Джанабаева раскрыла три простых секрета похудения

Во-первых, в течение дня Альбина Джанабаева пьёт много воды, во-вторых, она не ест ничего солёного и, в-третьих, ведёт активный образ жизни, уделяя время спортивным занятиям. «Несолёная гречка со свежими огурцами, например, – это отличное блюдо для тех, кто стремится похудеть», – отметила артистка.

Альбина Джанабаева не стала отрицать и роль генетики в своей отличной физической форме. По словам певицы, её родители всегда выглядели подтянутыми и спортивными, а мама даже после рождения троих детей имела замечательную фигуру. Исполнительница заявила, что и сама не против стать многодетной матерью, родив от своего мужа Валерия Меладзе третьего ребёнка, но немного попозже.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:25

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