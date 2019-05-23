Алексей Панин разыскивает свой украденный дебютный фильм "Я вернусь"

Алексей Панин рассказал на своей официальной странице в социальной сети Instagram о похищении картины "Я вернусь". Артист во всём обвиняет оператора, местонахождение которого в настоящий момент не установлено. Как известно, съёмки начались в октябре 2018 года, и к этому моменту весь материал нового боевика, который по своему содержанию напоминает фильм "Брат", уже отснят. Тем не менее, к монтажу ленты нельзя приступить, поскольку оператор исчез вместе с файлами. Теперь Артист хочет добиться справедливости и объявил в микроблоге о намерении организовать всероссийский флешмоб с целью разыскать предполагаемого виновника и разрушить его карьеру, дабы никто из коллег не оказался на месте знаменитости.Чуть позже Алексей Панин, выступивший в фильме также и в качестве актёра, сыграв в паре с Никитой Джигурдой, раскрыл о своём операторе дополнительную информацию. По его словам, человек во время работы постоянно проявлял непрофессионализм и неуважение к коллегам. Кроме того, хозяин аккаунта не исключает, что исчезнувший работник имел зависимость от запрещённых препаратов. Помимо этого выяснилось, что всё это время тот работал под вымышленной фамилией.