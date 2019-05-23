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Алексей Панин разыскивает свой украденный дебютный фильм "Я вернусь"

Алексей Панин обратился к поклонникам и рассказал им о том, что у него пропал его дебютный фильм "Я вернусь". По словам новоявленного режиссёра, один из членов съёмочной группы похитил отснятый материал.
Алексей Панин разыскивает свой украденный дебютный фильм "Я вернусь"

Алексей Панин рассказал на своей официальной странице в социальной сети Instagram о похищении картины "Я вернусь". Артист во всём обвиняет оператора, местонахождение которого в настоящий момент не установлено. Как известно, съёмки начались в октябре 2018 года, и к этому моменту весь материал нового боевика, который по своему содержанию напоминает фильм "Брат", уже отснят. Тем не менее, к монтажу ленты нельзя приступить, поскольку оператор исчез вместе с файлами. Теперь Артист хочет добиться справедливости и объявил в микроблоге о намерении организовать всероссийский флешмоб с целью разыскать предполагаемого виновника и разрушить его карьеру, дабы никто из коллег не оказался на месте знаменитости.

Чуть позже Алексей Панин, выступивший в фильме также и в качестве актёра, сыграв в паре с Никитой Джигурдой, раскрыл о своём операторе дополнительную информацию. По его словам, человек во время работы постоянно проявлял непрофессионализм и неуважение к коллегам. Кроме того, хозяин аккаунта не исключает, что исчезнувший работник имел зависимость от запрещённых препаратов. Помимо этого выяснилось, что всё это время тот работал под вымышленной фамилией.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:16

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