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Ученые намерены сохранить популяцию панд посредством технологии распознавания лиц

Специалисты Китайского центра по охране и исследованию панд начали применять методику распознавания лиц для идентификации этих животных. Ученые уверены: инновационная технология поможет защитить популяцию представителей вида.
Ученые намерены сохранить популяцию панд посредством технологии распознавания лиц

В каталог диких панд, как и в другие подобные базы данных, включат огромный информативный банк для возможности различать этих «уязвимых» животных, долгое время находившихся на грани вымирания. Как сообщают китайские СМИ, здесь появятся 10 000 видеозаписей и 120 000 фотографий.

Программное обеспечение и база данных поможет специалистам собрать дополнительные сведения о численности, соотношении полов, возрасте, развитии и смерти панд, обитающих в труднодоступных местах. Благодаря технологии распознавания лиц зоозащитники надеются повысить эффективность мер, направленных на сохранение популяции животных. Аналогичным способом уже отслеживались лемуры и медведи, пишет «ПолитРоссия».



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:36

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