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Власти Чили собираются запретить туристам ковыряться в носу у статуй на острове Пасхи

Власти Чили собираются запретить туристам ковыряться в носу у статуй, которые находятся на острове Пасхи. Сообщается, что любители подобных действий создают угрозу для сохранности старинных объектов.

Власти Чили собираются запретить туристам ковыряться в носу у статуй на острове Пасхи

Национальный парк Рапануи, находящийся на острове Пасхи, стал доступен для туристов благодаря достижениям цивилизации. Люди нашли способ, как добираться до самых отдалённых уголков Земли. Сам остров стал известен благодаря многочисленным каменным статуям, которые состоят из обработанного вулканического пепла. Местные жители приписывают данным фигурам сверхъестественную силу. В 1981 году посетить остров Пасхи захотели лишь 2 500 туристов, но на данный момент число отдыхающих выросло практически до 150 000 в год.

Археолог из США Джо Энн ван Тилберг решил рассказать о негативном влиянии многочисленных туристов на природные ресурсы острова и статуи. Он сообщил, что люди ведут себя неуважительно к старинным объектам, они нарушают местные законы, взбираются на скульптуры и даже ковыряются у них в носу ради снимка. Специалист настаивает, что ради сохранения культурного памятника должны быть введены запреты, которые будут касаться поведения туристов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:12

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