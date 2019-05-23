Ученый предсказал будущую колонизацию Марса людьми





Брайан Кокс уверен, что у людей не получится все время жить на Земле, а в связи с постепенным ухудшением жизни на планете им придется переселиться на другую планету, которой станет Марс. По мнению научного работника, именно данную планету нужно считать убежищем для людей, поскольку на другие у них не получается высадиться. Специалист и его коллега Эндрю Коэн сообщили, что ранее на Марсе были моря и океаны, но на данный момент у ученых нет возможности выяснить, существуют ли микроорганизмы на данном космическом объекте. Специалисты утверждают, что главной причиной для переселения людей на другую планету станет нехватка ресурсов на Земле.Ранее научные работники говорили о том, что спустя несколько миллиардов лет Солнце остынет и превратится в белого карлика. По этой причине жить на Земле станет невозможно, и людям придется искать новую планету для проживания.