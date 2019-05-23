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Ученый предсказал будущую колонизацию Марса людьми

Ученый-физик Брайан Кокс считает, что Марс можно считать единственной планетой, пригодной для колонизации людьми. Также он сообщил, что со временем жителям Земли придется покинуть планету.

Ученый предсказал будущую колонизацию Марса людьми

Брайан Кокс уверен, что у людей не получится все время жить на Земле, а в связи с постепенным ухудшением жизни на планете им придется переселиться на другую планету, которой станет Марс. По мнению научного работника, именно данную планету нужно считать убежищем для людей, поскольку на другие у них не получается высадиться. Специалист и его коллега Эндрю Коэн сообщили, что ранее на Марсе были моря и океаны, но на данный момент у ученых нет возможности выяснить, существуют ли микроорганизмы на данном космическом объекте. Специалисты утверждают, что главной причиной для переселения людей на другую планету станет нехватка ресурсов на Земле.

Ранее научные работники говорили о том, что спустя несколько миллиардов лет Солнце остынет и превратится в белого карлика. По этой причине жить на Земле станет невозможно, и людям придется искать новую планету для проживания.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:22

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