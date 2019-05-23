Специалисты сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии





Исследователи изучили последствия, которые проявлялись в течение 90 дней после получения соответствующей терапии у групп лиц, которым было назначено облучение. В первой группе больные получали традиционное лучевое лечение, а во второй – протонное.Выживаемость после проведения лечения оказалась приблизительно равной, что говорит о том, что метод протонной терапии так же эффективен. Что касается побочных эффектов, то в первой группе отмечалось появление различных осложнений, а именно боль при глотании, затрудненное дыхание, тошнота, диарея, обезвоживание. Во второй группе пациенты жаловались на последствия на 65% реже.Специалисты отмечают, что протонная терапия особенно показана при некоторых типах опухолей, где необходимо направить луч точно на очаг заболевания. Это помогает снизить нагрузку на здоровье пациента.