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Специалисты сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии

Ученые сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Результаты показали, что первый вариант лечения более направленный и наносит меньший вред окружающим тканям.
Специалисты сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии

Исследователи изучили последствия, которые проявлялись в течение 90 дней после получения соответствующей терапии у групп лиц, которым было назначено облучение. В первой группе больные получали традиционное лучевое лечение, а во второй – протонное.

Выживаемость после проведения лечения оказалась приблизительно равной, что говорит о том, что метод протонной терапии так же эффективен. Что касается побочных эффектов, то в первой группе отмечалось появление различных осложнений, а именно боль при глотании, затрудненное дыхание, тошнота, диарея, обезвоживание. Во второй группе пациенты жаловались на последствия на 65% реже.

Специалисты отмечают, что протонная терапия особенно показана при некоторых типах опухолей, где необходимо направить луч точно на очаг заболевания. Это помогает снизить нагрузку на здоровье пациента.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:00

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