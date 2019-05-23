Специалисты сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии
Ученые сравнили эффективность и побочные действия протонной и лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Результаты показали, что первый вариант лечения более направленный и наносит меньший вред окружающим тканям.
Исследователи изучили последствия, которые проявлялись в течение 90 дней после получения соответствующей терапии у групп лиц, которым было назначено облучение. В первой группе больные получали традиционное лучевое лечение, а во второй – протонное.
Выживаемость после проведения лечения оказалась приблизительно равной, что говорит о том, что метод протонной терапии так же эффективен. Что касается побочных эффектов, то в первой группе отмечалось появление различных осложнений, а именно боль при глотании, затрудненное дыхание, тошнота, диарея, обезвоживание. Во второй группе пациенты жаловались на последствия на 65% реже.
Специалисты отмечают, что протонная терапия особенно показана при некоторых типах опухолей, где необходимо направить луч точно на очаг заболевания. Это помогает снизить нагрузку на здоровье пациента.
Исследователи изучили последствия, которые проявлялись в течение 90 дней после получения соответствующей терапии у групп лиц, которым было назначено облучение. В первой группе больные получали традиционное лучевое лечение, а во второй – протонное.
Выживаемость после проведения лечения оказалась приблизительно равной, что говорит о том, что метод протонной терапии так же эффективен. Что касается побочных эффектов, то в первой группе отмечалось появление различных осложнений, а именно боль при глотании, затрудненное дыхание, тошнота, диарея, обезвоживание. Во второй группе пациенты жаловались на последствия на 65% реже.
Специалисты отмечают, что протонная терапия особенно показана при некоторых типах опухолей, где необходимо направить луч точно на очаг заболевания. Это помогает снизить нагрузку на здоровье пациента.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:00