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Специалисты дали несколько советов для удачной покупки подержанного автомобиля

Специалисты, проанализировав рынок подержанных автомобилей, дали несколько рекомендаций, которые помогут совершить оптимальное приобретение. Использование советов позволит не только сохранить деньги, но и получить достойное транспортное средство.
Специалисты дали несколько советов для удачной покупки подержанного автомобиля

Самое главное и первое, что необходимо сделать, это провести первичный осмотр транспортного средства. В случае необходимости лучше подключить к этому процессу знакомого, который разбирается в автомобилях. Также нужно побеседовать с продавцом. Следует узнать о причинах продажи автомобиля и о техническом состоянии транспортного средства. Это поможет создать общую картину и объективно оценить авто.

Во время проверки документов на транспортное средство желательно использовать услуги ГИБДД или сервиса «Автокод», что позволит заранее обнаружить возможные юридические проблемы с ТЗ и предотвратить излишние затраты. Специалисты не рекомендуют покупать автомобиль по доверенности, лучше совершить переоформление. Это хоть и немного дороже, но позволит избежать возможных проблем в будущем, поскольку не редки случаи нахождения автомобиля в кредите или аресте. Законно оформленная сделка и переучет транспортного средства позволит избежать неловких ситуаций.

Самое главное - не следует стесняться спрашивать и подключать к покупке более квалифицированных людей. Специалисты всегда помогут сделать правильный выбор и дадут объективную оценку стоимости автомобиля. Не редки случаи, когда они сохраняют день покупателя, обнаружив неисправности или занизив изначальную стоимость.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:35

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